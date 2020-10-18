به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی در ششمین کار گروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی، سلامت زنان و خانواده که در استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به شروع هفته ناجا اظهار کرد: امنیت شاخصه مهم اقتدار جمهوری اسلامی است

وی افزود: معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی باید در بستر فرهنگی و اجتماعی تلاش‌های بیشتری انجام یگیرد چرا که این حوزه بستری منجمد است و احتیاج به دمیدن روح و پویایی دارد.

حبیبی عنوان کرد: حوزه فرهنگی و اجتماعی با وجود اینکه می‌تواند بستر شادی را برای مردم به وجود بیاورد، می‌تواند باعث شکوفایی اقتصاد استان نیز بشود.

این مسئول با بیان اینکه باید زمینه رشد فرهنگی و اقتصادی در استان فراهم شود، بیان کرد: باید تفکر کرد تا قزوین از منظری متفاوت برای گردشگری به مردم جهان معرفی کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار عنوان کرد: استان قزوین با وجود قابلیت‌های فراوان به خصوص در منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی باید بیشتر از این به مردم شناخته شود و گردشگران بیشتری را داشته باشد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های ویروس کرونا افزود: ویروس کرونا مرگبار است اما ترس از ویروس کرونا مرگبار تر چرا که با وجود ارزیابی‌هایی که انجام شده بیشترین آمار، از ترس و استرس ویروس کرونا است و این ترس دلیل باعث ضعف سیستم ایمنی بدن خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: درمان کرونا فقط با کادر درمان نیست بلکه بخش اعظمی ازآن در حوزه پیشگیری است و نیاز است روانشناس‌ها چ پای کار بیایند و درکنار مردم باشند و به آنها مشاوره بدهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان گفت: ۷۷۳ دانش‌آموز در استان قزوین بنا به دلایل مختلفی از جمله بی سرپرست بودن یا مشکلات مرتبط با حوزه بهزیستی از تحصیل بازمانده‌اند.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم با برنامه ریزی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و همچنین دستگاه‌های مرتبط شاهد رفع مشکلات این تعداد از دانش آموزان و فراهم شدن بستر تحصیل برای آنها باشیم.