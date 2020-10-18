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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۷

طبق جدیدترین آمارها؛

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر رسید

شمار کرونایی‌ها در قاره آفریقا به یک میلیون و ۶۴۶ هزار نفر رسید

طی ۲۴ ساعت گذشته با شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا در قاره آفریقا، شمار مبتلایان در این قاره به یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۳۹ هزار و ۶۲۲ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۱۸ هزار و ۴۰۸ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر با ۶ هزار و ۱۰۹ و مراکش با دو هزار و ۸۷۸ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۷۰۲ هزار و ۱۳۱ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۱۷۱ هزار و مصر نیز با ۱۰۵ هزار و ۲۹۷ بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

این در حالی است که در قاره آفریقا تاکنون یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۳۹ بیمار کرونایی بهبود یافته‌اند.

کد مطلب 5050942

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