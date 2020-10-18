به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، به یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۸۹۶ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۳۹ هزار و ۶۲۲ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با ۱۸ هزار و ۴۰۸ مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی داشته و مصر با ۶ هزار و ۱۰۹ و مراکش با دو هزار و ۸۷۸ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور ۷۰۲ هزار و ۱۳۱ مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با ۱۷۱ هزار و مصر نیز با ۱۰۵ هزار و ۲۹۷ بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

این در حالی است که در قاره آفریقا تاکنون یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۳۹ بیمار کرونایی بهبود یافته‌اند.