کاهش ۳۷ درصدی تصادفات درون و برون شهری در شفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعلی شعبانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و هفته نیروی انتظامی گفت: امنیت مردم برای پلیس اصلی ترین موضوع است.

فرمانده انتظامی شفت به شعار امسال هفته نیروی انتظامی با عنوان «باهم برای امنیت و سلامت» اشاره کرد و افزود: در حوزه امنیت نه تنها ایران اسلامی بلکه جهان نیز با توجه به حوادث و اتفاقات گوناگون که رخ می‌دهد نیازمند امنیت است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه به عنوان اهرم و حامی اصلی پلیس در برخورد با مجرمین به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است تا مردم نیز در خصوص موضوعات مرتبط با امنیت حساسیت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ شعبانی به ضرورت مشارکت همه ادارات مرتبط با امنیت مردم و حضور میدانی آنها اشاره کرد و اضافه کرد: از گشت رضویون سپاه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم استفاده می‌کنیم که توفیقات خوبی حاصل شده و همکاری خوبی داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه با صاحبان قلیان‌سراها و قهوه خانه‌های بدون مجوز برخورد می‌شود، ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۱۸۶ درصدی برخورد و پلمب واحدهای صنفی متخلف مواجه هستیم

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به آمار تصادفات شهرستان، گفت: در تصادفات جرحی درون شهری نسبت به سال گذشته ٢٢ درصد کاهش و در تصادفات برون شهری نیز نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته ایم.

شعبانی به کاهش ۳۷ درصدی مجموع تصادفات در شهرستان شفت در مقایسه با سال گذشته اشاره و اظهار کرد: در حوزه دستگیری سارقان و کشف سرقت به ترتیب با افزایش ٣٧ و ٢٢ درصدی مواجه بوده ایم.

فرمانده انتظامی شفت همچنین با اشاره به افزایش ٢٩ درصدی کشف مواد مخدر در شهرستان، گفت: در حوزه قاچاق چوب نیز با افزایش ۴۷ درصدی مواجه هستیم و تا به امروز ۱۲۸ تن چوب قاچاق کشف شده است.