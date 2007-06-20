دفتر نمایندگی مصر از غزه به رام الله منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الخلیج، دولت مصر روزگذشته تصمیم گرفت تا دفترنمایندگی خود را از غزه به رام الله منتقل کند.

قاهره درحالی به چنین کاری دست زد که در روزهای اخیربه دنبال درگیری هایی که بین طرفداران حماس و فتح درنوارغزه به وجود آمد؛ جنبش حماس توانست کنترل این منطقه را به دست بگیرد.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر دراین باره گزارش داد: "احمد ابوالغیط" وزیرامورخارجه مصر روزگذشته با امضای بخشنامه ای خواستار آن شد تا سفیر مصر که از 12 سال پیش تاکنون یعنی از زمان امضای توافقنامه اسلو دراین منطقه مسئولیت نمایندگی مصر را در مناطق فلسطینی برعهده داشت ، به رام الله منتقل شود.

به گزارش این منبع خبری، به این ترتیب انتقال گروهی از دیپلمات های مصری به رام الله انجام شد و تا روزهای آتی این انتقال به طور کامل انجام می شود.

این درحالی است که یکشنبه 27 خرداد دولت فوق العاده و جدید فلسطین بعد از برکناری "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت وحدت ملی، به ریاست "سلام فیاض" در رام الله با 12 عضو تشکیل شد.