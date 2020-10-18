ورزش زبان بین المللی جوامع مختلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، با تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش به کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه ورزش و جوانان مازندران، ورزش را زبان بین المللی میان جوامع مختلف دانست و گفت: امیدوارم با پایان یافتن بحران شیوع کرونا، شاهد بازگشایی و رونق مجدد ورزش در این استان ورزشی باشیم.

وی جمعیت جوان استان را مورد تاکید قرار داد و افزود؛ در سالی که منتهی به المپیک است باید از تلاش‌های صورت گرفته ورزشکاران استان در کسب سهمیه قدردانی نمائیم و آرزمندم شاهد موفقیت و کسب مدال‌های ارزشمند توسط این ورزشکاران باشیم.

رنگرز توسعه ورزش همگانی را از برنامه‌های مهم ورزش و جوانان استان دانست و بیان داشت؛ باید برنامه ریزی ها به سمتی سوق داده شود که در حوزه ورزش همگانی نیز مردم دسترسی آسانی به امکانات عمومی ورزشی داشته باشند و توسعه همه جانبه ورزش در دستور کار است.