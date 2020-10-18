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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۲

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران:

ورزش زبان بین المللی جوامع مختلف است

ورزش زبان بین المللی جوامع مختلف است

ساری- مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ورزش را زبان بین المللی جوامع مختلف دانست واظهار امیدواری کرد با پایان بحران کرونا ورزش استان مجدد رونق یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، با تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش به کارکنان خدوم و زحمتکش دستگاه ورزش و جوانان مازندران، ورزش را زبان بین المللی میان جوامع مختلف دانست و گفت: امیدوارم با پایان یافتن بحران شیوع کرونا، شاهد بازگشایی و رونق مجدد ورزش در این استان ورزشی باشیم.

وی جمعیت جوان استان را مورد تاکید قرار داد و افزود؛ در سالی که منتهی به المپیک است باید از تلاش‌های صورت گرفته ورزشکاران استان در کسب سهمیه قدردانی نمائیم و آرزمندم شاهد موفقیت و کسب مدال‌های ارزشمند توسط این ورزشکاران باشیم.

رنگرز توسعه ورزش همگانی را از برنامه‌های مهم ورزش و جوانان استان دانست و بیان داشت؛ باید برنامه ریزی ها به سمتی سوق داده شود که در حوزه ورزش همگانی نیز مردم دسترسی آسانی به امکانات عمومی ورزشی داشته باشند و توسعه همه جانبه ورزش در دستور کار است.

کد مطلب 5050968

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
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      از ورزش برای اهداف دیپلماسی عمومی و نزدیکی ملت ها به یکدیگر به خصوص ملت های مسلمان منطقه استفاده کنیم، مثلا می توانیم در دوران پسا کرونا مسابقات ورزشی دوستانه میان تیم های ورزشی ایران و عربستان در دو کشور برقرار کنیم و روند تسهیل روادید برای تماشاگران را نیز فراهم کنیم

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