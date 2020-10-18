کود و سموم کشاورزی تقلبی به ارزش ۵ میلیارد ریال در ملارد کشف شد

سردار کیوان ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف کود و سموم کشاورزی تقلبی به ارزش ۵ میلیارد ریال در ملارد خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مبنی بر تولید و دپو غیرمجاز کود کشاورزی کار تحقیق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ظهیری با اشاره به اینکه پس از هماهنگی‌های لازم قضائی و شناسایی محل با بازرسی از محل مورد نظر ۳۰۰ کیلوگرم سم فله آماده بسته بندی، ۱۶۰ کارتن انواع سموم مختلف آماده عرضه، دستگاه پرینت و تاریخ زن، دستگاه شیرینگ کن، دستگاه اتو، دستگاه درب زن آلومینیومی، ترازو دیجیتال، دستگاه همزن پودر و سموم، مخزن ۲۰۰ و ۴۰۰ لیتری لیبل تقلبی کشف شد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران بیان داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر شده است.

وی عنوان داشت: به همه باغداران توصیه می‌کنیم مواد و سایل مورد نیاز خود را فقط از فروشگاه‌های مورد تأیید و مجاز خریداری کنند.



