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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۸

در ادامه جنگ قدرت در انتخابات ۲۰۲۰؛

ترامپ: بایدن نمی تواند پیروز انتخابات شود

ترامپ: بایدن نمی تواند پیروز انتخابات شود

رئیس جمهور آمریکا در ادامه جنگ قدرت با هدف کسب آرای بیشتر در انتخابات ۲۰۲۰ اعلام کرد: بایدن نمی تواند پیروز انتخابات شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی توئیتری با هدف کسب آرای بیشتر در انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ باز هم رقیب انتخاباتی  خود را مورد انتقاد قرار داد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه جنگ قدرت با رقیب دموکرات خود ادامه داد: لپ‌تاپ هانتر بایدن (پسر جو بایدن) فاجعه ای برای کل خانواده بایدن مخصوصا برای پدرش «جو» است.

وی دراین خصوص اضافه کرد: اکنون این یک واقعیت ثابت شده است و کسی نمی تواند آن را انکار کند که تمام این اطلاعات واقعی است. این امر باعث می شود تا جو بایدن که با ۱۰ درصد (در نظرسنجی ها) یا ۵۰ درصد (پیش است)، نتواند هرگز به سمت ریاست جمهوری برسد.

کد مطلب 5051053

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