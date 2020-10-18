افزایش نگران کننده آمار مبتلایان به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست هفتگی ستاد مدیریت بیماری کرونای استان، با بیان اینکه بررسی روند ابتلا و بستری افراد مبتلا به کرونا طی هفته گذشته نشان می دهد آمار مبتلایان نسبت به هفته قبل از آن نگران کننده و افزایش محسوسی داشته است، گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و مردم به توصیه های بهداشتی توجه نکنند، تعداد بیماران بستری و فوتی ناشی از کرونا طی هفته‌های آتی افزایش پیدا خواهد کرد و به شرایط حاد دوماه گذشته و وضعیت قرمز برخواهیم گشت.

وی ضمن توصیه به شهروندان برای رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، افزود: میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و استقاده از ماسک در میان شهروندان پیش از این ۸۰ درصد بود که اکنون این آمار به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و با شرایط موجود باید منتظر شیوع و ابتلای بالای شهروندان به این بیماری باشیم.

استاندار هرمزگان، عدم حضور در محل‌های پرتراکم و پرجمعیت را یکی از عوامل مهم پیشگیری از این بیماری عنوان کرد و گفت: امروز بر اساس مصوبه ستاد استانی، بنا شد صنوف و بنگاه های اقتصادی که به مردم خدمات می دهند و نسبت به رعایت پروتکل ها از سوی صاحبان بنگاه ها و صنوف و کسانی که خدمات را دریافت می کنند حساسیت لازم وجود ندارد، بازرسان به همراه نماینده تعزیرات در محل حاضر و بنکاه صنفی متخلف را جریمه خواهند کرد.

همتی گفت: این جرایم قابل توجه و بازدارنده خواهد بود چرا که صاحبان مشاغل و بنگاه ها موظف به رعایت پروتکل ها و الزام خدمات گیرندگان به استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی هستند.

رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونای استان همچنین از بازگشایی تالارهای پذیرایی خبر داد و گفت: با توجه به شروع ماه مبارک ربیع الاول، بنا به مصوبه ستاد، مقرر شد تالارهای پذیرایی با یک چهارم ظرفیت با حضور نماینده بهداشت، به‌صورت کنترل شده و حذف برخی روش ها و سنت هایی که قبلاً وجود داشته، اقدام به برگزاری مراسمات کنند.

همتی بیان داشت: فرمانداران باید نظارت جدی بر این بخش داشته باشند و اگر در گزارش ها به این نتیجه برسیم تالاری الزمات قانونی ستاد کرونا را رعایت نکرده است، برای مدت طولانی اجازه برگزاری مراسم به آن مرکز داده نخواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اگر سازمان یا اداره ای مراجعان زیادی دارد و هنوز پیش بینی های لازم را برای خدمات رسانی و با توجه به تجارب هشت ماهه نکرده و از ارائه خدمات امتناع کند، به‌صورت جدی با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه امکانات درمانی و نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان در استان با توجه به شیوع کرونا محدود است، گفت: امکانات استان در حد معمول امکان ارائه سرویس دارد و اگر به شرایط دوماه پیش برگردیم شرایط بسیار سختی هم برای مردم و هم برای کادر پزشکی به وجود خواهد آمد.

همتی در پایان بار دیگر ضمن درخواست از شهروندان برای رعایت پروتکل های بهداشتی و به‌ویژه استفاده از ماسک، گفت: از یکایک مردم می خواهیم معلم و مبلّغ این شویم که هم به دیگران در این زمینه تذکر دهیم و هم خودمان توصیه های پزشکی را به خصوص در مکان های عمومی رعایت کنیم.