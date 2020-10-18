توسعه پایدار و امنیت رابطه متقابل باهم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم روز یک شنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دیدار فرماندهان رسته‌های مختلف نیروی انتظامی در استان با بیان اینکه این نیرو مظهر عدالت، مبارزه با قانون گریزی و تجاوز به حقوق دیگران است، گفت: سازمان پلیس در تمامی کشورهای جهان در فرآیند تأمین امنیت و مبارزه با تهدیدات آن نقش ایفا می‌کند.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: این نیرو که محبوب مردم است به مثابه یکی از نهادهای مهم و بنیادین اجتماعی دارای وظایف و مأموریت‌ها در فرآیند امنیت و مراقبت از آن است.

وی با اشاره به ایفای نقش پلیس در عرصه‌های مختلف و حوادث غیر مترقبه و سوانح گفت: براساس اسناد بالا دستی و از دیدگاه الگوی توسعه پایدار و چشم انداز آن ماهیتی چند بعدی دارد و شرایط تحقق آن هم چند بعدی خواهد بود در این میان وجود امنیت از جایگاه و ویژگی خاص برخوردار است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه اگر امنیت نباشد از توسعه خبری نیست، ادامه داد: جامعه ایمن؛ امروزه خواست تمامی آحاد مردم است و امنیت رفیع‌ترین ارزش در جامعه به حساب می‌آید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: امنیت را باید کالایی بدانیم که سرمایه گذاری در هر مقطعی برای آن قابل توجیه است.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: برقراری امنیت لازمه هر جامعه‌ای است و دولت‌ها وظیفه تأمین آن را بر عهده دارند و مردم هم امنیت فیزیکی و رفاه اقتصادی و اجتماعی را از نهادهای سیاسی جامعه مطالبه می‌کنند.