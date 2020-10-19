اهدای خون ۱۹ هزار نفر در ماه های محرم و صفر در اصفهان

مجید زینلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اهدای خون و پلاسما توسط اصفهانیها اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی کرونا در اصفهان و نیاز مراکز درمانی به خون و فراوردههای آن و وضعیت نه چندان مطلوب ذخیره خون در استان اصفهان لازم است شهروندان نسبت به اهدای خون و فراوردههای خونی اقدام کنند.
وی افزود: در روز شهادت امام رضا (ع) از ۱۸۰ متقاضی اهدای خون، ۱۶۰ نفر موفق به اهدا شدهاند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماههای محرم و صفر ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای اهدا خون اقدام کردند، تصریح کرد: از میان این افراد ۱۹ هزار نفر اصفهانی در ماههای محرم و صفر موفق به اهدای خون شدهاند.
وی اضافه کرد: سهم اهدای پلاسما در استان اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه ناچیز بوده است و از آنجا که وضعیت استان نسبت به این بیماری بحرانی است به مبتلایان کووید که ۲۸ روز از زمان ترخیص آنها از بیمارستان گذشته توصیه میکنیم نسبت به اهدای پلاسما اقدام کنند.
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