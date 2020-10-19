وقوع ۹۳ حریق در مراتع اصفهان/کمبود بالگرد آبپاش داریم

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اطفا حریق روز گذشته در ۶ هکتار از مراتع سمیرم و یک هکتار از مراتع «خلیل آباد» شهرستان فریدونشهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۳ مورد حریق در مراتع و ۴ مورد حریق هم در جنگلهای استان اصفهان به وقوع پیوسته است.
وی افزود: علت ۹۰ درصد حریقهای استان اصفهان خطای انسانی و آتش مراقبت نشده توسط گردشگران و کشاورزان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیشترین حریقها در شهرستانهای سمیرم، فریدونشهر، بویین میاندشت و چادگان اعلام کرد و بیان داشت: لازم است اداره کل منابع طبیعی در شهرستانهای درگیر با حریق، آموزشهای لازم را به افراد محلی دهند.
وی یکی از درخواستهای مهم برای اطفای حریق در مراتع و جنگلها را تجهیزات دمنده دانست و افزود: از آنجا که اصفهان معین پایتخت است لازم است سازمان جنگلها و مراتع کشور در تأمین بالگرد مجهز به سبد آبپاش اقدام کند.
استان اصفهان جایگاه چهارم مراتع دست کاشت کشور را دارد
شیشه فروش با اشاره به اینکه استان اصفهان جایگاه چهارم در مراتع دست کاشت کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: لازم است در استان اصفهان سه پایگاه ثابت اطفای حریق در شهرستانهای سمیرم، فریدونشهر و چادگان استقرار پیدا کند.
وی به کوچ بیش از ۹۰ درصد عشایر برای سپری کردن قشلاق از استان اصفهان هم اشارهای کرد و گفت: چهار مورد از حریقهای استان اصفهان در عرصههای محیط زیست به وقوع پیوسته است؛ لازم است سازمان محیط زیست کشور برای پیشگیری از وقوع حریق در یک میلیون و ۲۰۰ هکتار منطقه حفاظت شده در استان اصفهان اقدامات جدی تری انجام دهد.
نظر شما