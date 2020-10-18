ایران در جایگاه اول «مشارکت بیماران» کارآزمایی بالینی جهانی کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا ملک زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: با گذشت شش ماه از اجرای مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی درمان کووید -۱۹ سازمان بهداشت جهانی و اعلام نتایج آن طی روزهای گذشته، ایران در بین ۳۰ کشور همکار مطالعه، بر سکوی نخست « جلب مشارکت بیماران» قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ایران عضو کمیته اجرایی مطالعه Solidarity Clinical Trial for COVID-۱۹ Treatments و یکی از فعال ترین کشورهای در حال تحقیق در مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ است.

ملک زاده خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۱ هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونای بستری در حدود ۵۰۰ بیمارستان از ۳۰ کشور جهان وارد مطالعه شده اند که در این بین، ایران با ثبت نام ۳۵۰۰ بیمار، موفق به کسب رتبه نخست در «تعداد بیماران مشارکت کننده» در «مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹» شده است.

وی یادآور شد: این موفقیت عالی با همکاری ۸۷ محقق اصلی و پژوهشگر و با مشارکت ۳۵۰۰ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ بستری در ۲۹ بیمارستان وابسته به ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی در ۱۵ استان ایران صورت گرفته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: فاصله ایران به عنوان رتبه نخست در ثبت نام بیماران مشارکت کننده در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹ در قیاس با کشورهای پیشرو بعدی، بیش از سه برابر است؛ به طوری که فرانسه به عنوان رتبه دوم تاکنون کمتر از یک هزار بیمار را ثبت کرده است.

وی افزود: در بین ۲۰ بیمارستان دارای «بیشترین مشارکت بیماران» از ۳۰ کشور همکار مطالعه سازمان بهداشت جهانی ۱۳ بیمارستان از ایران هستند. بیمارستانهای «رازی» رشت ، «ولی عصر» اراک و «مسیح دانشوری» تهران در رتبه های نخست فعالترین بیمارستان های ایرانی حاضر در مطالعه قرار دارند.

ملک زاده قرارگیری ایران در جایگاه نخست «مشارکت بیماران» در «مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹» سازمان بهداشت جهانی را متاثر از عوامل زیر برشمرد:

* وجود وسیع ترین شبکه پژوهشی و زیرساختهای قوی تحقیقاتی شکل گرفته طی سالهای گذشته بویژه پس از اجرای مطالعات متعدد کوهورت در ایران که کسب تجربیات مهم در اجرای مطالعات کارآزمایی بزرگ بالینی و تربیت نیروهای محقق علوم پزشکی، از دستاوردهای مهم این مطالعات بوده اند.

* برخورداری ایران از شبکه قوی درمانی با حضور نزدیک به ۵۰ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص در اقصی نقاط کشور

* حضور شمار زیادی از محققان اصلی ( Principal Investigators) و در کنار آنها پزشکان پژوهشگر علاقه مند دارای تجربه و مهارت در اجرای پروتکلهای اخلاقی مطالعات کارآزمایی های بالینی و اقناع بیماران برای مشارکت بیشتر در مطالعه

* اختصاص اعتبارات تحقیقاتی مناسب برای اجرای فعالیت تحقیقاتی در مطالعه

* تلاش فوق العاده برای تامین داروهای مورد نیاز در آزمون بزرگ کارآزمایی بالینی درمان کووید ۱۹

* عوامل انگیزشی بیماران بستری برای شرکت در مطالعه در زمینه هایی همچون رهایی از هزینه های درمان و بار مالی آزمایشات بالینی این بیماری

* ارائه اخبار و اطلاعات درست و صادقانه از دستاوردهای موفق آزمایشات بالینی به مردم (کمبود اطلاعات و عدم درک تاثیرات کارآزمایی های بالینی موجب نگرانی در مورد اثربخشی آزمایشات می شود)

* اعتماد بالای شرکت کنندگان به مطالعه جهانی که دارای مجوزهای محکم اخلاقی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل یک تیم اجرایی مرکزی برای هماهنگ سازی و نظارت دقیق بر فعالیت کل تیمهای پژوهشی ایرانی حاضر در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید ۱۹» که این امر موجب پیشرفت ایران در «جلب مشارکت بیماران»، در مقایسه با سایر کشورهای همکار شده است.