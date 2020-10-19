«آب و خاک مقاومت» زمینه ساز توسعه گردشگری اسلامی می شود

سید مجدالدین حسینی در گفتگو خبرنگار مهر بر اساس منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب از طرح آئین آب و خاک مقاومت رونمایی کرد و گفت هشت سال دفاع مقدس جنگ سخت رودررو بود و دشمنان بعد از شکست در آن جنگ و در افغانستان، عراق، جنگ ۳۳ روزه لبنان، سوریه و داعش و …، راهکار شکست جبهه مقاومت را در جنگ نرم فرهنگی دانسته و تأثیر تخریب فرهنگ را از کودکان و نوجوانان و جوانان با حمله خزنده فرهنگی به خیابان‌ها، کوچه‌ها، محله‌ها، مدارس و حتی منازل با تحریف محتوای فرهنگ اسلامی در جنگ نرم یافته‌اند و نفوذ شکل و شیوه جدیدی به خود گرفته که هدف اصلی آن تخریب ذهن و دور ساختن افکار فرهنگ اسلامی و تحریف محتوای مقاومت در جنگ نرم است.

وی گفت: دشمنان ایران اسلامی می‌خواهند با اجیر کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس و تهدید خاک، اقتصاد و نزدیک شدن به مرزنشینان جمهوری اسلامی در حوزه تحریف محتوا، سیطره نفوذ خود را به صورت میدانی با ترویج فرقه‌های نوظهور فکری فرهنگی، از هر قسم (بصری، پوشش، زبان و خوراک) برای تولید سلیقه جدید به مصرف کالاهای فرهنگی حوزه جنگ نرم در تقابل با اندیشه اقتصاد مقاومتی بازاری جدید بسازند.

حسینی با اشاره به تفاهم ننگین امارات و بحرین با رژیم غاصب اسرائیل گفت: بحران سیاسی ورود اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال جهش تولید فرصتی است برای اقتصاد مقاومتی ما در جزیره، هم اکنون در سال جهش تولید به تولید محتوا و کالای فرهنگی می‌پردازیم و از این تولید فرهنگی بهره‌وری اقتصادی خواهیم کرد.

بخشدار هرمز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال ۹۶ که فرمودند بارها گفته ام ما تا ۵۰ سال دیگر هم اگر در باره این هشت سال دفاع مقدس حرف بزنیم و کارهای نو انجام بدهیم زیاد نیست. و گمان می‌کنم تا ۵۰ سال دیگر هم به آن انتها نرسیم البته از شیوه‌های خوب می‌بایست استفاده کرد از شیوه‌های هنری باید استفاده کردگفت: جزیره هرمز با استعدادهای هنری که دارد می‌تواند در جبهه فرهنگی پیشتاز باشد.

حسینی گفت: در مقابل جنگ نرم فرهنگی، ما هم با تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی و بصیرت و ایمان خود، آن‌ها را شکست خواهیم داد و با اندیشه مقاومت سهم ویژه ای از فرهنگ و تمدن نوین اسلامی خواهیم داشت و فرهنگ مهاجم نفوذی به وجود آمده و هنجارشکن در خاک مقاومت را تبدیل به اندیشه مقاومت می‌کنیم.

بخشدار هرمز، جزیره هرمز را به عنوان جزیره مقاومت نام برد و گفت: آئین آب خاک مقاومت پیشنهادی در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و کمک به حل بحران اقتصادی سیاسی فرهنگی موجود از تحریم‌های ناجوانمردانه استکبار جهانی و ولد ناخلفش رژیم اشغالگر اسرائیل، با اتکا به توان داخلی و مقاومت ایرانی در تولید محتوای و محتوا سازی در جنگ تحریف محتوا، برای صنعت بومی شده گردشگری در جزیره و فعال‌سازی گردشگری سلامت، خانواده و اسلامی، می‌تواند با جذب سرمایه و توریسم مد نظر، به اقتصاد خانوارهای جزیره کمک کند.

لزوم تبیین فرهنگ مقاومت در میان جوانان

بخشدار هرمز به هوشیاری و بیداری مسئولان و متولیان فرهنگی اشاره و گفت: تبیین فرهنگ مقاومت در بین جوانان همواره راهگشای برای جلوگیری از نفوذ اندیشه دشمنان اسلام در به هم زدن شکل گیری تمدن نوین اسلامی است، تأثیری که ما می‌بینیم و موفقیتی که آنها فکر می‌کنند به دست آورده اند را با تقویت اندیشه مقاومت در بنیان خانواده با استفاده از زبان فرهنگ و هنر و بیان حقایق هنری دفاع مقدس در کنار تولید محتوای هنری به شیوه‌ای نوین، اندیشه آنها را در تقابل با شکل گیری تمدن نوین اسلامی نقش بر آب می‌کنیم.

وی اظهار داشت: باتوجه به تأثیری که مقاومت ایران بر بیداری اسلامی و مقاومت مسلمانان جهان گذاشته و نهایتاً شکست اسرائیل در مقابل لبنان، فلسطین و سوریه را در بر داشته است، خلیج فارس را به عنوان مرکز شکست اسرائیل و استکبار در حوزه تحریف محتوای فرهنگ مقاومت با ابزار هنر و الگوسازی برای جوانان و تولید تفکر ایستادگی و مقاومت در برابر جنگ نرم تحریف، به فرهنگ مقاوم مقاومت بدل خواهیم کرد.

بخشدار هرمز گفت: از مشورت و پیشنهادهای تمامی گروه‌های فکری در خصوص تقویت اندیشه مقاومت، دعوت به همراهی و همکاری می‌شود، باشد که این همدلی و همراهی بیمی شود در دل سرطان خاورمیانه که با خیانت همسایگان جمهوری اسلامی ایران به همسایگی مرزنشینان مقاومت رسیده اند و با پاتک فرهنگی خاک مقاومت، می‌توان پرچمشان را از برافراشتگی خارج کرد.