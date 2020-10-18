شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۲۲۴ هزار نفر فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وُرلد میترز که آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا در جهان را اعلام می‌کند، درباره آمریکا نوشت که شمار قربانیان ویروس کرونا (کووید ۱۹) در آمریکا با افزایش قابل توجهی در شبانه روز گذشته از ۲۲۴ هزار نفر هم گذشت.

وبگاه وُرلد میترز در این خصوص اعلام کرد: آخرین شمار مبتلایان به این ویروس ۸ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۶۰۴ نفر و تعداد قربانیان نیز به ۲۲۴ هزا و ۴۲۵ تَن افزایش یافته است.

بر اساس اعلام این وبگاه، آمریکا با این آمار در صدر فهرست کشورهای دارای بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان قرار دارد.