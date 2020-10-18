به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمندپور عصر امروز در نشست با بخشدار، امام جمعه، شهردار و دهیاران بخش سردشت به مناسبت انتصاب بخشدار جدید این بخش، اظهار کرد: تغییر و تحول و انتصابات جزو قوانین طبیعت است که باعث رشد و بالندگی یک مجموعه می‌شود.

وی افزود: تغییرات مدیریتی نیز یکی از موضوعات مهمی است که در یک ارگان و یا سازمان اتفاق می‌افتد تا مجموعه بتواند خود را ارزیابی کند.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول تصریح کرد: هر فردی که به عنوان «مدیر» در یک مجموعه فعالیت می‌کند، در واقع در یک برهه زمانی فرصت دارد تا تجربیات و طرح‌های خود را اجرا کند تا ثمرات آن در تمام مجموعه آشکار شود.

فرهمندپور گفت: در انتخاب بخشدار سردشت تلاش شده تا فردی منصوب شود که نسبت به مردم و مشکلات موجود در منطقه شناخت خوب و کافی داشته باشد و مسائل را تا زمان مرتفع شدن آنها پیگیری کند.

وی ادامه داد: از بخشدار جدید منطقه این انتظار وجود دارد که مشکلات مردم را به طور دقیق بررسی کند و راهکار مناسبی را برای حل آنها پیدا و انتخاب کند چرا که مردم از ما جز پیگیری و تأمین نیازهای معیشتی، امنیتی و موارد ساده رفاهی انتظار دیگری ندارند.

فرهمند پور با بیان اینکه مصوبات گذشته بخش سردشت نیز باید پیگیری و اجرا شوند، عنوان کرد: بخش سردشت به سبب داشتن شرکت‌های بزرگ صنعتی و جاذبه‌های گردشگری نباید محروم باشد و شایسته است که از ظرفیت‌های موجود در منطقه به درستی استفاده شود.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های گردشگری بخش سردشت نیاز به تبلیغات برای معرفی به مردم ندارد چرا که یک جاذبه مطرح شده است که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری و کسب بودجه کرد.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول یادآور شد: موقعیت جغرافیایی و جاذبه‌های گردشگری سردشت به گونه‌ای است که می‌توان به راحتی و با ایده پردازی از طریق آنها اشتغال‌زایی و درآمدزایی کرد.

فرهمندپور ادامه داد: همه ما از مشکلات اقتصادی دولت با خبر هستیم اما واقعیت این است که با تعامل و همکاری یکدیگر هم می‌شود کار کرد و گام‌های مؤثری را در این راستا برداشت.

سرپرست فرمانداری ویژه دزفول همچنین گفت: برای بحث مشکل آنتن دهی و اینترنت در بخش سردشت طبق قراردادی که با وزارت ارتباطات منعقد شد، پروژه فیبر نوری منطقه تا پایان سال تکمیل می‌شود و همچنین در خصوص نیاز این منطقه به حضور پزشکان متخصص، با بسیج جامعه پزشکی هماهنگی‌های لازم انجام شده است و بخشدار باید مابقی پیگیری را انجام دهد تا این مسئله نیز برطرف شود.

فرهمندپور افزود: در راستای پیگیری مباحث جلسات قبلی، دو دستگاه آمبولانس با شناسه‌های مشخص برای شهیون و سردشت گرفته شده است که ورود آنها به چرخه درمان منطقه به عهده مسئولان این دو بخش است.

وی گفت: اعتباراتی نیز توسط علوم پزشکی برای تکمیل پروژه‌های درمان بستر بخش سردشت اخذ شد که از این پس بخشدار منطقه برای تخصیص آن باید پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز گذشته «علی عبدالهی» به عنوان بخشدار سردشت دزفول معرفی و از زحمات «علی قربانی» بخشدار پیشین قدردانی شد.