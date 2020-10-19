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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۸:۲۵

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد:

کشف چهار میلیون عدد اقلام بهداشتی احتکار شده در زنجان

کشف چهار میلیون عدد اقلام بهداشتی احتکار شده در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان،گفت: طی هفت ماه سالجاری بیش از چهار میلیون عدد ماسک، دستکش و اقلام بهداشتی احتکار شده در استان زنجان کشف شده است.

سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پلیس در راستای مقابله با بیماری کرونا ویروس نظارت‌های ویژه از مراکز عرضه مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی دارد، گفت: اولویت پلیس تأمین سلامتی و امنیت مردم است.

وی اظهار کرد: طی هفت ماهه سالجاری بیش از چهار میلیون عدد ماسک؛ دستکش و اقلام بهداشتی احتکار شده در استان زنجان کشف شده که در این زمینه ۲۹ محتکر دستگیر و این تعداد افراد به مقام قضائی استان معرفی شدند و برخورد لازم با آنها انجام می‌گیرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان، از دستگیری ۲۷ نفر فروشنده اقلام تقلبی ضد عفونی کننده در فضای مجازی در استان زنجان خبر داد و گفت: با محتکرین بهداشت و سلامت جامعه به جد برخورد می‌شود.

جهانبخش به عزم جدی پلیس برای مبارزه با احتکار کنندگان اقلام بهداشتی در استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: از مردم خواست تا در صورت اطلاع از احتکار هر نوع اقلام بهداشتی بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

وی ابراز داشت: طی هفت ماهه سالجاری وقوع جرایم در استان زنجان کاهش داشته است و امیدواریم تا پایان سالجاری وقوع جرایم در استان کاهش پیدا کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان، زنجان را جزو سه استان امن کشور اعلام کرد و افزود: زنجان جرایم خشن ندارد و پایین‌ترین آمار را در زمینه وقوع جرایم به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 5051106

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