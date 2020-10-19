  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۸:۰۴

فرمانده انتظامی ترکمن:

۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در بندرترکمن کشف شد

۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در بندرترکمن کشف شد

بندرترکمن- فرمانده انتظامی ترکمن از کشف ۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی کریمی اظهارکرد: در پی اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و کشف سلاح های غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ترکمن، تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه ماموران این شهرستان موفق شدند از ابتدای سال جاری تعداد ۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف کنند.

وی از مردم خواست: در صورت شناسایی و مواجهه با فروش اسلحه غیرمجاز و عوامل ایجاد ناامنی در جامعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام دارند.

کد مطلب 5051119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها