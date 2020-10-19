۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در بندرترکمن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی کریمی اظهارکرد: در پی اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و کشف سلاح های غیرمجاز، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ترکمن، تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه ماموران این شهرستان موفق شدند از ابتدای سال جاری تعداد ۳۵ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف کنند.

وی از مردم خواست: در صورت شناسایی و مواجهه با فروش اسلحه غیرمجاز و عوامل ایجاد ناامنی در جامعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام دارند.