۱۲۰ مورد آبیاری مزارع با فاضلاب خام در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرضا کابلی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۲۰ مورد آبیاری مزارع با فاضلاب خام در گلستان شناسایی و اخطاریه‌های آن برای مالکان امر صادر و رونوشت اخطاریه‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی (سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و محاکم قضائی و غیره) ارسال شده است.

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: آبیاری مزارع و زمین‌های کشاورزی با فاضلاب خام و تصفیه نشده یکی از مشکلاتی است که سال هاست مورد توجه مسئولان قرارگرفته زیرا به طور مستقیم با سلامت شهروندان جامعه ارتباط دارد.

وی افزود: انواع سبزی، صیفی و محصولاتی که در اراضی کشاورزی مورد آبیاری با فاضلاب خام تولید می‌شود، ممکن است بدون نظارت بر شیوه پرورش و آبیاری وارد بازار شوند و با مصرف آن سلامت افرادجامعه به خطر افتد.

کابلی بیان کرد: براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی مانند آلوده کردن آب آشامیدنی و توزیع آن، دفع غیر بهداشتی فضولات دامی و مواد زائد، تخلیه سموم در رودخانه‌ها و استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. طبق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت پیشگیری از آلوده ساختن منابع آبی را برعهده دارد.

وی تصریح کرد: هر چند شرکت آب منطقه‌ای مسئولیت قانونی در این خصوص ندارد اما همواره و به طور مستمر از محل دفع فاضلاب بازدید و در صورت استفاده از آبیاری مزارع با فاضلاب خام، ضمن تذکر شفاهی، اخطاریه‌های آن را برای مالک ابلاغ و مراتب به دستگاه‌های مرتبط اعلام می‌شود.