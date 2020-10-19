ایلام رکورددار مرگ و میر کرونا در کشور شد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: همه آمار و ارقام نشان از وضعیت بحرانی ویروس کرونا در استان ایلام دارد، دیروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد بیشترین میزان بروز موارد مرگ و میر در هفته چهارم مهر در استان‌های قم، مرکزی، ایلام، آذربایجان غربی، البرز و آذربایجان شرقی گزارش شده است.

همچنین اعلام شد استان‌های قم، مرکزی و ایلام دارای بیشترین میزان اختلاف با عدد میانگین مرگ و میر کشوری هستند.

وضعیت مبتلا شدن افراد به کرونا و فوتی‌های ناشی از این بیماری درحالی در استان ایلام روند صعودی به خود گرفته که ساده انگاری، حضور در تجمعاتی همچون مراسم ختم، عدم توجه به فاصله گذاری اجتماعی و استفاده نکردن از ماسک هر روز در استان بیشتر مشاهده می‌شود.

علاوه بر این مسئله عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، کمبود امکانات درمانی نیز باعث تشدید نگرانی‌ها شده است.

ایلام نیازمند دستگاه اکسیژن ساز

معاون درمان علوم پزشکی روز گذشته در نشست فوق العاده ستاد کرونا در استان ایلام اعلام کرد: تداوم روند حاضر باعث می‌شود کوچه‌های اطراف بیمارستان نیز پر از بیمار شود و همه باید برای بحران آماده باشیم.

عباس قیصوری با اشاره به اینکه تنها صبح روز گذشته بیش از ۱۰۰ نفر به بخش کرونای بیمارستان مصطفی خمینی مراجعه کرده‌اند، گفت: به زودی برای تأمین اکسیژن به مشکل برخواهیم خورد و به شدت نیازمند تأمین دستگاه اکسیژن ساز هستیم.

وی گفت: اگر به طور ویژه و خارج از تشریفات دستگاه اکسیژن ساز تهیه نشود در روزهای آتی کشته‌های بسیاری خواهیم داد.

ایلام دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در سن پایین

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش تعداد بستری بیماران کرونایی ایلام نگران‌کننده است، گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در استان چند برابر شده است.

جمیل صادقی فر عنوان کرد: استان ایلام یکی از ۵ استان کشور با تعداد بیشترین مبتلایان با سن پایین در کشور است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: ابتلای درون خانوادگی در استان به شکل بسیار نگران کننده‌ای بالا رفته و عدم رعایت اصول قرنطینه خانگی مهمترین دلیل این وضعیت است.

وی عنوان کرد: تعداد مبتلایان از ۱۳۵ مورد ابتلاء در یک هفته به یک هزار و ۱۳۸ نفر افزایش یافته است.

صادقی فر با اشاره به اینکه وضعیت بستری در بیمارستان‌های ایلام نگران‌کننده است، افزود: شهرستان ایلام و ایوان بیشترین میزان رشد تعداد مبتلایان در استان را ثبت کرده‌اند.

مصوبات ستاد کرونا به صورت کامل اجرا نشده است

فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام نیز اعلام کرد: ایجاد نقاهتگاه در استان باید در اولویت جدی مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی قرار گیرد.



سردار جمال شاکرمی با اشاره به اینکه مصوبات ستاد کرونا به صورت کامل اجرا نشده است، گفت: فرمانداران با کمک سپاه باید بر اساس ظرفیت بیمارستانی تلاش کنند بیمار وارد مرکز استان نشود.

وی گفت: با توجه به شرایط حاضر و در راستای تداوم درمان مبتلایان به ویروس کرونا، نقاهتگاه ۱۰۰ تختخوابی سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام طی چند روز آینده راه اندازی می‌شود.

طبق اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، شمار مبتلایان به کرونا در استان تا روز یکشنبه به تعداد ۱۳ هزار و ۲۴۷ نفر رسیده و مجموع فوت شدگان ناشی از کرونا نیز ۳۰۸ نفر است.

با توجه به وضعیت بحرانی استان ایلام، کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا در استان ایلام نیازمند همکاری مردم بیشتر در رعایت مسائل بهداشتی و پرهیز از برگزاری مراسمات ختم و همچنین توجه ویژه مسئولان استانی و کشور در تأمین امکانات درمانی و بهداشتی بیمارستان‌ها است.