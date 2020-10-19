دفاع سرمربی العربی از خرید مهدی ترابی/ عصبانیت هواداران را میفهمم

به گزارش خبرنگار مهر، «هیمیر هالگریمسون» سرمربی تیم فوتبال العربی قطر در نشست خبری پیش از بازی با ام صلال گفت: هر دو تیم از نظر امتیاز برابر هستند و العربی تا پایان برای پیروزی می جنگد. بدون شک بازی سختی است بخصوص که ام صلال بازیکنان خارجی جدیدی در تمام نقاط به خدمت گرفته است که از آنها شناختی نداریم ولی بدون شک در طول بازی به شناخت می رسیم.

سرمربی العربی با اشاره به انتقاد هواداران این تیم بعد از باخت به السد گفت: می دانم که هواداران به دلیل باخت در فینال جام قطر عصبانی هستند و این خشم را می‌فهمم. تیم من در آن مسابقه عملکرد خوبی نداشت.

هالگریمسون در پایان درباره مهدی ترابی بازیکن ایرانی تیمش گفت: او بازیکن خوبی است و به تیم کمک می‌کند. هر مربی بهترین‌ها را برای تیمش می‌خواهد. امیدوارم او توانایی اش را در مسابقه نشان بدهد.