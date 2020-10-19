روزنامه الشرق: وضعیت مدافع پرسپولیس و الریان مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الشرق قطر در شماره امروز خود خبر کوتاهی از شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس و وضعیت انتقال مبهمش به تیم الریان منتشر کرد.
الشرق نوشت: «با توجه به اعلام مطبوعات ایران مبنی بر اینکه شجاع خلیل زاده با پرسپولیس ادامه میدهد و تیم را ترک نمیکند و با توجه به اخبار اخیر در مورد نزدیک شدن این بازیکن به تیم الریان قطر، وضعیت بسیار مبهم است.
آنچه به علامتهای سئوال اضافه میکند عدم شفافیت موضوع از سوی مسئولان الریان است و اینکه آیا خلیل زاده بازیکن بعدی تیم است یا خیر؛ بخصوص که فرصت نقل و انتقالات قطر روز ۲۵ این ماه به پایان میرسد؛ این بدان معنی است که فقط یک هفته برای انجام معاملات باقی مانده است.»
این روزنامه همچنین نقل قولی از کریم باقری مربی پرسپولیس که روز گذشته با رسانههای ایران انجام داده بود، منتشر و تاکید کرده است شجاع در تیم میماند.
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