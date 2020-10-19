  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۸:۵۳

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

رفع توقیف خودروهای با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال

رفع توقیف خودروهای با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور کرمانشاه از رفع توقیف خودروهای با خلافی بالای ۱۰ میلیون ریال به مناسبت هفته نیروی انتظامی خبر داد.

فضل الله شیری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان طرح رفع توقیف خودروهای دارای خلافی بالای یک میلیون تومان اجرا می‌شود.

وی افزود: در جهت حل مشکلات مردم بر اساس این طرح رانندگانی که خلافی خودروی آنان بالای ۱۰ میلیون ریال است و به علت قانون ماده هشت جرایم رانندگی، خودروی آنها توقیف شده می‌توانند به شرط تعهد پرداخت جریمه ظرف مدت ۲ ماه، اقدام به ترخیص خودروی خود از پارکینگ نمایند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی و برگ سبز خودرو به مراکز ترخیص مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ترافیکی و حوادث جاده‌ای به علت عدم رعایت قانون رانندگی است، گفت: امروزه رانندگی بخشی از زندگی اجتماعی به حساب می‌آید و رعایت قانون و مقررات و در نظر گرفتن ایمنی در ترددها یک نیاز ملی است که همه رانندگان باید در عمل به آن کوشا باشند.

کد مطلب 5051159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها