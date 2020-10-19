رفع توقیف خودروهای با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال

فضل الله شیری صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان طرح رفع توقیف خودروهای دارای خلافی بالای یک میلیون تومان اجرا می‌شود.

وی افزود: در جهت حل مشکلات مردم بر اساس این طرح رانندگانی که خلافی خودروی آنان بالای ۱۰ میلیون ریال است و به علت قانون ماده هشت جرایم رانندگی، خودروی آنها توقیف شده می‌توانند به شرط تعهد پرداخت جریمه ظرف مدت ۲ ماه، اقدام به ترخیص خودروی خود از پارکینگ نمایند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی و برگ سبز خودرو به مراکز ترخیص مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ترافیکی و حوادث جاده‌ای به علت عدم رعایت قانون رانندگی است، گفت: امروزه رانندگی بخشی از زندگی اجتماعی به حساب می‌آید و رعایت قانون و مقررات و در نظر گرفتن ایمنی در ترددها یک نیاز ملی است که همه رانندگان باید در عمل به آن کوشا باشند.