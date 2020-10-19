به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «محمد الهندی» عضو دفتر سیاسی جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین آخرین مواضع این جنبش در خصوص مقاومت را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد که این جنبش بر لزوم فعال‌سازی تمامی اشکال مقاومت تأکید دارد.

الهندی در ادامه یادآور شد: جهاد اسلامی اعتقاد دارد که کرانه باختری به عنوان یک منطقه اشغال شده قلبِ نبرد در مرحله آتی خواهد بود.

این عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی در ادامه با اشاره به سازش با صهیونیست‌ها و نیز امضای توافقنامه اسلو، یادآور شد: کسانی که اسلو را امضاء کردند، نمی‌دانستند که نتیجه آن مطرح شدن طرحی تحت عنوان «معامله قرن» خواهد بود.