نقش ویتامین D در کاهش شدت کرونا و بهبودی بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی، با اشاره به اینکه کمبود ویتامین D در بدن انسان‌ها یک مشکل جهانی است، گفت: کمبود ویتامین D در بین ایرانی شیوع بالایی دارد.

وی افزود: توصیه می‌شود برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا افراد بزرگسال هر ماه یک عدد قرص ۵۰ هزار واحدی ویتامین D و کودکان زیر ۱۲ سال هر دو ماه یک عدد از همین قرص را مصرف کنند. برای کودکان با سن زیر دو سال نیز قطره ویتامین D تجویر می‌شود.

عبداللهی گفت: رعایت برنامه غذایی مناسب و صحیح نقش مهمی در تقویت دستگاه ایمنی بدن و پیشگیری از کووید ۱۹ دارد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: مصرف ویتامین D حتی در دوران ابتلاء به کرونا نیز در کاهش شدت بیماری کووید ۱۹ و بهبودی سریع فرد بیمار اهمیت زیادی دارد.

عبدالهی با تاکید بر اهمیت تعادل در مصرف مواد غذاییt گفت: هر دو حالت چاقی، اضافه وزن و یا لاغری و کم‌وزنی در انسان، در ضعف دستگاه ایمنی بدن و ابتلاء به کرونا نقش دارند.