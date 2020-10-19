به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق قصد دارد در جریان سفرهای دوره‌ای خود به کشورهای اروپایی به کشور آلمان نیز سفر کند.

بر اساس این گزارش، الکاظمی که هم اکنون در شهر «پاریس» پایتخت فرانسه به سَر می بَرَد، پس از پایان سفر خود این کشور را به مقصد آلمان ترک خواهد کرد.

نخست وزیر عراق که شب گذشته وارد پاریس شد، امروز دوشنبه با «ژان کانسکتس» نخست وزیر فرانسه دیدار کرد. دوطرف در این دیدار که در کاخ مارتینیو برگزار شد، گفتگو و رایزنی کردند.

صبح امروز دوشنبه مراسم استقبال رسمی از مصطفی کاظمی و هیات همراهش در مدرسه نظامی فرانسه در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، «فلورانس پارلی» وزیر دفاع فرانسه در مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر عراق حضور داشت و سرود ملی عراق و فرانسه طنین انداز شد و سپس نیروهای گارد افتخار و نیروهای مختلف نظامی به اجرای برنامه پرداختند.

قرار است کاظمی برای برگزاری چند دیدار و رایزنی رسمی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه راهی کاخ الیزه شود.

وی همچنین پس از دیدار با مسئولان آلمانی، شهر برلین را به مقصد انگلیس ترک خواهد کرد تا با مقامات ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کند.

این درحالی است که نخست وزیر عراق شب گذشته در اولین ایستگاه از سفرهای دوره‌ای خود به اروپا وارد فرانسه شده است.

وی قصد دارد در جریان سفر مذکور با مقامات عالیرتبه فرانسه دیدار و گفتگو کند.