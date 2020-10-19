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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۸:۴۰

با توجه به رقابت‌های جهانی؛

پیکارهای لیگ برتر کشتی تا دی‌ماه به تعویق افتاد

پیکارهای لیگ برتر کشتی تا دی‌ماه به تعویق افتاد

قطعیت برگزاری رقابت‌های جهانی ۲۰۲۰ به میزبانی صربستان باعث شد تا ادامه پیکارهای لیگ برتر کشتی نیز با توجه به پایان دور رفت به زمان دیگری موکول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که اتحادیه جهانی کشتی سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان از قطعیت برگزاری رقابت‌های جهانی در سال ۲۰۲۰ خبر داد و اعلام کرد این مسابقات طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در شهر بلگراد کشور صربستان برگزار می‌شود.

بدین ترتیب تمامی کشورهای عضو اتحادیه جهانی کشتی از بلاتکلیفی خارج شدند و بلافاصله اقدامات و تمرینات جدی کشتی‌گیران خود را برای حضور در این پیکارها آغاز کردند. فدراسیون کشتی کشورمان نیز مثل دیگر مدعیان صاحب نام جهان، برنامه‌های ویژه خود از جمله برگزاری اردوهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی را استارت زد تا زمان باقی مانده تا رقابت‌های جهانی را بیش از این از دست ندهد.

در همین راستا اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز جمعه و اردوی فرنگی‌کاران تیم ملی از روز یکشنبه آغاز شد که همین اتفاق به تأخیر در ادامه رقابت‌های لیگ برتر هم انجامید.

بر این اساس با توجه به پایان دور رفت رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی و همچنین اولویت حضور کشتی گیران در اردوهای تیم ملی، ادامه پیکارهای لیگ و برگزاری دور برگشت این پیکارها به دیماه سال جاری و بعد از رقابت‌های جهانی موکول شد.

کد مطلب 5051191

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