کمبود انسولین محدود به استان زنجان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم نوبرانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس و در استودیو سلامت سالن همایشهای بینالمللی روزبه برگزار شد، با بیان اینکه یکی از دغدغههایی که امروز ممکن است شهروندان استان با آن درگیر باشند، مربوط به کمبود قلمهای انسولین باشد، گفت: این مشکل و کمبود محدود به این منطقه نبوده و سایر استانها نیز با آن درگیر هستند.
وی با اشاره به اینکه پیگیریهای لازم برای اختصاص سهمیه انسولین بیشتر به استان زنجان انجام شده و این کار انجام خواهد شد، افزود: آمار حاکی از آن است که تا به امروز هیچ بیماری در استان زنجان قبل از اینکه ماه به اتمام برسد، با مشکل انسولین مواجه نبوده اما نگرانی که امروز در این زمینه وجود دارد، بیشتر از سوی بیمارانی است که انسولین دارند اما نگران روزهای آینده هستند.
نوبرانی با تاکید بر اینکه انتظار ما از مردم این است که به هیچ وجه برای دریافت دارو به صورت حضور به داروخانهها مراجعه نکنند، تصریح کرد: در شرایط کنونی، هر گونه تردد در شهر باعث افزایش میزان شیوع ویروس کرونا میشود، به همین خاطر انتظار ما از کسانی که به دنبال دارو هستند، این است که ابتدا از موجود بودن دارو به واسطه تماس با خط ۱۹۰ اطمینان حاصل کرده و سپس برای دریافت دارو ار منزل خارج شوند.
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی استان زنجان با یادآوری اینکه یکی از داروهای موثر در بهبود بیماران کرونایی، «رمدسیویر» است، ادامه داد: مشکلاتی که امروز در خصوص این دارو با آن مواجه هستیم، مربوط به تحت پوشش نبود این دارو است. رمدسیویر در حال حاضر فقط تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح بوده اما جای نگرانی نیست، چون داروخانهها این دارو را با مبلغ ناچیزی در اختیار جامعه هدف قرار میدهند.
نوبرانی در خصوص آخرین وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا در استان اظهار کرد: اگر قرار بر توزیع واکسن آنفلوانزا باشد، این موضوع از طریق رسانهها به اطلاع عموم خواهد رسید، به همین خاطر انتظار ما از شهروندان این است که در شرایط کنونی از مراجعه به داروخانهها برای دریافت واکسن آنفلوانزا خودداری کنند؛ چرا که دریافت واکسن آنفلوانزا با ثبت کدملی در داروخانههای مربوطه در مرحله دوم توزیع این واکسن امکانپذیر خواهد بود.
وی از تولید و توزیع ماسک استاندارد در استان خبر داد و با تاکید بر اینکه با اقدامات صورت گرفته، هیچگونه مشکل و کمبودی در این زمینه نداریم، خاطرنشان کرد: هماستانیها امروز ماسک خود را به قیمت مصوب از داروخانه و سایر مراکز عرضه تهیه میکنند اما انتظار ما از مردم این است که به هیچ وجه ماسک خود را از مراکز غیرمعتبر تهیه نکرده و از استاندارد بودن ماسک اطمینان حاصل کنند.
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