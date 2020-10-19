تولید روزانه ۵۰۰ هزار عدد ماسک در قزوین

مجید برزگر در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید ماسک در استان قزوین اظهار کرد: به لطف خدا هیچ مشکلی در تولید ماسک نداریم و تمام ماسک مورد نیاز استان قزوین در همین استان تولید میشود.
وی افزود: با تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان امروز علاوه بر نیاز استان نیاز استانهای دیگر را نیز تأمین میکنیم و توان افزایش میزان تولید فعلی را داریم.
معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: در حالی که نیاز استان ۱۲۰ هزار عدد ماسک در روز است، هم اکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار عدد ماسک در واحدهای تولیدی استان تولید میشود.
وی عنوان کرد: این ماسکها با قیمت مصوب بازار تولید میشود و اگر مجموعههایی دنبال قیمتی پایینتر از قیمت مصوب بازار هستند نیز آمادگی داریم به آنها کمک کنیم.
برزگر همچنین به وضعیت بازار نیز اشاره و عنوان کرد: در شرایط فعلی کنترل بازار نیز یکی از دغدغههای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین است.
وی نظارت و بازرسی را بخشی از تلاشهای این سازمان برای نظارت بر بازار دانسته و تأکید کرد: در یک ماهه اخیر بیش ۳ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده است.
برزگر تصریح کرد: در همین راستا برای ۳۸۰ واحد متخلف اخطار صادر شده و همچنین برای تعدادی از صنوف نیز پرونده به ارزش ۱۷ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی در پایان یادآور شد: علی رغم محدودیتهای نیروی انسانی و سخت افزاری در این مجموعه، با تمام توان به سمت نظارت حرکت میکنیم و امیدواریم با همراهی مردم این امر محقق شود.
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