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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۸:۵۸

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

تولید روزانه ۵۰۰ هزار عدد ماسک در قزوین

تولید روزانه ۵۰۰ هزار عدد ماسک در قزوین

قزوین- معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از تولید روزانه ۵۰۰ هزار عدد ماسک در قزوین خبر داد.

مجید برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید ماسک در استان قزوین اظهار کرد: به لطف خدا هیچ مشکلی در تولید ماسک نداریم و تمام ماسک مورد نیاز استان قزوین در همین استان تولید می‌شود.

وی افزود: با تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان امروز علاوه بر نیاز استان نیاز استان‌های دیگر را نیز تأمین می‌کنیم و توان افزایش میزان تولید فعلی را داریم.

معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: در حالی که نیاز استان ۱۲۰ هزار عدد ماسک در روز است، هم اکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار عدد ماسک در واحدهای تولیدی استان تولید می‌شود.

وی عنوان کرد: این ماسک‌ها با قیمت مصوب بازار تولید می‌شود و اگر مجموعه‌هایی دنبال قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب بازار هستند نیز آمادگی داریم به آنها کمک کنیم.

برزگر همچنین به وضعیت بازار نیز اشاره و عنوان کرد: در شرایط فعلی کنترل بازار نیز یکی از دغدغه‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین است.

وی نظارت و بازرسی را بخشی از تلاش‌های این سازمان برای نظارت بر بازار دانسته و تأکید کرد: در یک ماهه اخیر بیش ۳ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سطح استان انجام شده است.

برزگر تصریح کرد: در همین راستا برای ۳۸۰ واحد متخلف اخطار صادر شده و همچنین برای تعدادی از صنوف نیز پرونده به ارزش ۱۷ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی در پایان یادآور شد: علی رغم محدودیت‌های نیروی انسانی و سخت افزاری در این مجموعه، با تمام توان به سمت نظارت حرکت می‌کنیم و امیدواریم با همراهی مردم این امر محقق شود.

کد مطلب 5051213

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