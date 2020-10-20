روح الله متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه برای برون رفت از مشکلات معیشتی، منابع لازم را داریم و باید مسئولان به استفاده از ظرفیت‌های خودمان توجه کنند، گفت: مجلس یازدهم از زمانی که تشکیل شده، همه اولویت‌های خود را روی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گذاشته است.

وی بیان کرد: با وجود این، واقعیت مطلب آن است که مجلس دستگاه اجرایی نیست و برای اینکه تحولی در کشور به ویژه در زمینه اقتصادی رقم بخورد باید این اراده در دولت به وجود آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه دولت بیش از هفت سال است که کشور را معطل تحولات خارج از کشورمان کرده و ظرفیت‌های بسیار زیاد داخلی ایران بدون استفاده باقی مانده و به جای آنکه این ظرفیت‌ها را تبدیل به فرصت کنیم، تبدیل به تهدید شده است.

متفکر آزاد متذکر شد: با وجود آنکه کشور دچار مشکلات زیادی به ویژه در زمینه اقتصادی است، برخی از آقایان بعد از هفت سال چشم امید به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند در حالی که باید به دنبال حل مشکلات اساسی مردم باشند.

وی افزود: اصل فاجعه اینجاست که برخی از مسئولان به جای آنکه در داخل کشور به دنبال حل و فصل سریع مشکلات مردم باشند، عملکرد خود را توجیه می‌کنند و بعضاً برای توجیه عملکرد خود از تحریف تاریخ استفاده می‌کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تأکید بر اینکه همه مسئولان باید سریعاً به حل مشکلات اساسی مردم بپردازند و حل مشکلات آنان را اولویت اصلی کار خود بدانند، گفت: مجلس یازدهم از زمانی که تشکیل شده از هر گونه حاشیه پرهیز کرده تا مشکلات مردم را حل کند و قطعاً ما همین دست فرمان را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم بدون حاشیه برای مشکلات مردم، راهکاری بیندیشیم اما این اراده باید در مسئولان اجرایی کشور هم وجود داشته باشد.