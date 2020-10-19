  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۹:۰۷

با محوریت احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی در تبریز انجام می‌شود؛

برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از برگزاری همایش بین‌المللی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی با محوریت احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: محوریت این همایش در خصوص اندیشه‌های علمی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی است که یکی از حکماً، مفسرین و طبیبان حاذق قرن هفتم هجری بوده و دانشگاه عظیم ربع رشیدی را در دوره ایلخانی در شهر تبریز با ۱۲ هزار دانشجو از ایران و کشورهای مختلف در تبریز بنیان نهاده است.

او اظهار داشت: کنگره شیخ فضل همدانی در چهار محور "اندیشه‌های علمی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی، احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن، علم الادیان در عصر خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی و آثار او و دستاوردها و چشم‌انداز بین‌المللی پژوهش‌های میراث فرهنگی ربع رشیدی" برگزار می‌شود.

حمزه زاده افزود: در این همایش یافته‌ها و دستاوردهای سه فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی و مطالعات باستان‌سنجی، حفاظتی و مرمتی و مطالعات تاریخ هنر و معماری مجموعه تاریخی ربع رشیدی توسط اساتید و تخصصان حوزه تاریخ، هنر و میراث فرهنگی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کنگره بین‌المللی خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه، دانشگاه تبریز و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار خواهد شد، ادامه داد: در این کنگره بهرام آجرلو سرپرست هیئت بین‌المللی مجموعه ربع رشیدی به عنوان عضو کمیته علمی این همایش به شرح اقدامات و یافته‌های تاریخی در این مجموعه تاریخی خواهد پرداخت.

حمزه زاده در خاتمه گفت: این کنگره سوم دی‌ماه سال ۱۳۹۹ در تبریز برگزار خواهد شد و متخصصان و محققان می‌توانند مقالات خود را تا سوم آذرماه سال جاری به دبیرخانه علمی کنگره واقع در دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز ارسال کنند.

کد مطلب 5051227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها