برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده امروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: محوریت این همایش در خصوص اندیشههای علمی خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی است که یکی از حکماً، مفسرین و طبیبان حاذق قرن هفتم هجری بوده و دانشگاه عظیم ربع رشیدی را در دوره ایلخانی در شهر تبریز با ۱۲ هزار دانشجو از ایران و کشورهای مختلف در تبریز بنیان نهاده است.
او اظهار داشت: کنگره شیخ فضل همدانی در چهار محور "اندیشههای علمی خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی، احیای مجموعه تاریخی ربع رشیدی و اداره موقوفات آن، علم الادیان در عصر خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی و آثار او و دستاوردها و چشمانداز بینالمللی پژوهشهای میراث فرهنگی ربع رشیدی" برگزار میشود.
حمزه زاده افزود: در این همایش یافتهها و دستاوردهای سه فصل از کاوشهای باستانشناسی و مطالعات باستانسنجی، حفاظتی و مرمتی و مطالعات تاریخ هنر و معماری مجموعه تاریخی ربع رشیدی توسط اساتید و تخصصان حوزه تاریخ، هنر و میراث فرهنگی موردبررسی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه کنگره بینالمللی خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه، دانشگاه تبریز و مشارکت اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار خواهد شد، ادامه داد: در این کنگره بهرام آجرلو سرپرست هیئت بینالمللی مجموعه ربع رشیدی به عنوان عضو کمیته علمی این همایش به شرح اقدامات و یافتههای تاریخی در این مجموعه تاریخی خواهد پرداخت.
حمزه زاده در خاتمه گفت: این کنگره سوم دیماه سال ۱۳۹۹ در تبریز برگزار خواهد شد و متخصصان و محققان میتوانند مقالات خود را تا سوم آذرماه سال جاری به دبیرخانه علمی کنگره واقع در دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز ارسال کنند.
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