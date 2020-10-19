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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۹:۱۷

باحضور استاندار آذربایجان غربی؛

دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بیمارستان طالقانی ارومیه افتتاح شد

دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بیمارستان طالقانی ارومیه افتتاح شد

ارومیه – با حضور استاندار آذربایجان غربی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس پیشرفته بیمارستان طالقانی ارومیه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده در خصوص اهمیت بهره برداری از این دستگاه در بیمارستان افزود: با بهره برداری دستگاه سی تی اسکن بیمارستان طالقانی، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ سرعت می‌یابد.

وی درباره هزینه‌های این سی تی اسکن بیان کرد: قیمت دستگاه ۸ میلیارد تومان می‌باشد که توسط هیئت امنای وزارت تجهیز و به منظور ایجاد ساختمان و تأمین برق مورد نیاز این دستگاه نیز بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

آقازاده با بیان اینکه بیمارستان طالقانی ارومیه مرکز اصلی تشخیص و درمان بیماران کرونایی در آذربایجان‌غربی است، اظهارکرد: با بهره برداری از این دستگاه، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کرونا سرعت می‌یابد.

کد مطلب 5051243

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