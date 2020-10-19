دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بیمارستان طالقانی ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آقازاده در خصوص اهمیت بهره برداری از این دستگاه در بیمارستان افزود: با بهره برداری دستگاه سی تی اسکن بیمارستان طالقانی، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹ سرعت می‌یابد.

وی درباره هزینه‌های این سی تی اسکن بیان کرد: قیمت دستگاه ۸ میلیارد تومان می‌باشد که توسط هیئت امنای وزارت تجهیز و به منظور ایجاد ساختمان و تأمین برق مورد نیاز این دستگاه نیز بیش از دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

آقازاده با بیان اینکه بیمارستان طالقانی ارومیه مرکز اصلی تشخیص و درمان بیماران کرونایی در آذربایجان‌غربی است، اظهارکرد: با بهره برداری از این دستگاه، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کرونا سرعت می‌یابد.