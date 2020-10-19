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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

مدیرکل هواشناسی کردستان:

هوای استان کردستان تا پایان هفته پایدار است

هوای استان کردستان تا پایان هفته پایدار است

سنندج - مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: هوای استان تا اواخر هفته جاری پایدار و پدیده قابل توجه انباشت آلاینده ها در ساعات اولیه صبح خواهد بود.

رحیم صدیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرین شرایط وضعیت جوی در استان کردستان، اظهار کرد: با توجه به تحلیل آخرین مدل‌های هواشناسی هوای استان تا اواخر هفته پایدار خواهد بود.

وی افزود: تنها پدیده تا پایان هفته در استان وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعد از ظهر در روزهای دوشنبه و پنج شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کردستان بیان کرد: به دلیل پایداری هوا در استان تا پایان هفته در ساعات اولیه صبح انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوای استان در شهرهای بزرگ استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از لحاظ دمایی نیز تا روز چهارشنبه تغییرات چندانی در دمای هوای استان رخ خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: دمای هوا در نواحی شمالی و مرتفع استان در طول ساعات اولیه صبح و اواخر شب به یخبندان نزدیک خواهد شد.
 

کد مطلب 5051274

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