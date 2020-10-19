هوای استان کردستان تا پایان هفته پایدار است

رحیم صدیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آخرین شرایط وضعیت جوی در استان کردستان، اظهار کرد: با توجه به تحلیل آخرین مدل‌های هواشناسی هوای استان تا اواخر هفته پایدار خواهد بود.

وی افزود: تنها پدیده تا پایان هفته در استان وزش باد نسبتاً شدید در ساعات بعد از ظهر در روزهای دوشنبه و پنج شنبه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی کردستان بیان کرد: به دلیل پایداری هوا در استان تا پایان هفته در ساعات اولیه صبح انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوای استان در شهرهای بزرگ استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از لحاظ دمایی نیز تا روز چهارشنبه تغییرات چندانی در دمای هوای استان رخ خواهد داد.

مدیر کل هواشناسی کردستان اظهار کرد: دمای هوا در نواحی شمالی و مرتفع استان در طول ساعات اولیه صبح و اواخر شب به یخبندان نزدیک خواهد شد.

