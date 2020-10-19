وضعیت بیماران کرونایی بیمه سلامت/توقف آزمون وسع در شرایط کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی، روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در ابتدا، به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوران کرونا اشاره کرد و در ادامه به تشریح برنامه‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت پرداخت.

ناصحی با اشاره به اینکه ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، گفت: این افراد که نیمی از جمعیت کشور محسوب می شوند از طریق ۵ صندوق بیمه‌ای تحت پوشش قرار گرفته اند که حدود ۲۰ میلیون نفر آنها از صندوق بیمه روستاییان، ۱۳ میلیون صندوق سلامت همگانی، و مابقی نیز سایر اقشار هستند.

مدیرعامل بیمه سلامت افزود: قصد داریم امسال خدمات و کیفیت آنها را توسعه دهیم و بخش سرپایی ما که ضعیف است خدمات بهتری ارائه دهد و همچنین مراکز خصوصی را بیشتر درگیر ارائه خدمات به بیمه شدگان کنیم.

وی گفت: امسال بسته های جدیدی برای گسترش نظام ارجاع و پزشک خانواده در نظر گرفته ایم که قصد داریم در استان های مختلف این برنامه را اجرایی کنیم.

ناصحی با تاکید بر اینکه بیماری های مزمن و آسیب رسان شناسایی شده اند و با همکاری وزارت بهداشت و بیمه سلامت بسته های جدید پزشک خانواده و ارجاع را اجرایی خواهیم کرد، در مورد ارائه خدمات به بیماران کرونایی تحت پوشش بیمه سلامت، گفت: هر آنچه مصوب پروتکل های بهداشتی در بیماران کرونایی بوده همه را پوشش می دهیم به طوری که در بخش بستری ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد پوشش داده می شود.

وی در خصوص حق بیمه ها گفت: فعلاً با شرایط اقتصادی مردم با همکاری وزارت بهداشت قصد داریم اقداماتی در جهت اینکه دهک های آسیب پذیر پولی پرداخت نکنند و بعد از رفع مشکلات کرونا و اقتصادی آیین نامه موجود اصلاح خواهد شد.

ناصحی به برنامه های نسخه الکترونیک اشاره کرد و گفت: از طریق پرونده الکترونیک که گام اول آن انجام شده بسترهای خوبی فراهم شده و در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات انجام می شود و در بخش خصوصی در این خصوص اقدامات خوبی شده اما در بخش دولتی بسترهای اجرا شدن پرونده الکترونیک آماده نیست و ما این آمادگی را داریم که آن را اجرایی کنیم.

مدیرعامل بیمه سلامت در خصوص پرداخت مطالبات بخش دولتی و خصوصی در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: مطالبات بخش خصوصی را تا نیمه اول دی ماه سال ۹۸ پرداخت کرده ایم و در بخش بیمارستان های دولتی نیز تا اواسط خرداد ماه ۹۹ مطالبات پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه‌ای برای بیمه روستاییان با معاونت بهداشتی وزارت بهداشت انجام شده به طوری که ماهیانه ۱,۹۰۰ میلیارد تومان برای بیمه این اقشار هزینه می شود، گفت: همچنین ۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه خدمات ۱۲ گانه به روستاییان تامین شده است.

مدیرعامل بیمه سلامت ادامه داد: مطالبات پزشک خانواده روستایی تا مرداد ماه پرداخت شده و برای شهریور ماه نیز هفته آینده پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: مطالبات بخش خصوصی و داروخانه ها در سال ۹۸ تسویه شده و در سال جاری نیز تا تیر ماه پرداخت شده است.

ناصحی در خصوص کسری اعتبارات به خبرنگار مهر گفت: تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب ما بوده که توانسته ایم حدود ۳ هزار میلیارد تومان آن را بگیریم و مابقی را همچنان دریافت نکرده ایم.

وی گفت: اگر اعتبارات ما را ندهند برای ارائه خدمات به بیمه شدگان ممکن است با مشکل مواجه شویم.

مدیرعامل بیمه سازمان سلامت به دو اقدام سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن تمامی خدمات از جمله نسخه الکترونیک و اجرای پزشکی از راه دور دو اقدامی است که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد و در بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز آمادگی کامل را داریم که در کوتاه ترین زمان در استان های مختلف آن را اجرایی کنیم.

وی در خصوص پزشکی از راه دور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و کرونایی موجود با اجرای پزشکی از راه دور می توان باری را از دوش مردم برداریم و امیدواریم این برنامه اجرایی شود.

ناصحی با تاکید بر اینکه هر ۲۵۰۰ یا سه هزار نفر جمعیت در پزشک خانواده یک پزشک مشاور می تواند داشته باشد که این پزشک مسیر درمان را راحت تر می کند که این کار با اجرای طرح پزشک خانواده میسر خواهد شد.

وی همچنین گفت: تخصیص اعتبار برای بیماری های مزمن، صعب العلاج و خاص و همچنین اوتیسم را در دستور کار داریم تا بتوانیم پوشش حداقلی برای آنها ایجاد کنیم.

ناصحی گفت: در حال حاضر بیماری فلج مغزی بدون متولی بیمه ای است که قصد داریم با صرفه جویی اعتباری آنها را نیز پوشش دهیم.

مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان هستند، گفت: با اجرای آزمون وسع ۵ میلیون نفر هنوز دفترچه درمانی خود را تحویل نگرفته اند که البته دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آنها ارزیابی وسع شده اند و دفترچه آنها آماده است اما هنوز تحویل نگرفته اند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود علل این موضوع بررسی شده و با وزارت رفاه نیز جلساتی مبنی بر اینکه هیچ فشاری به دهک های ششم به پایین وارد نشود برگزار کرده ایم و نتیجه این شده که کسانی که خواهان استفاده از خدمات بخش خصوصی هستند در آزمون وسع شرکت کنند و افراد در دهک های پایین دیگر نیازی به آزمون وسع ندارند.

ناصحی گفت: خدماتی که به دهک های مختلف در بخش دولتی ارائه می شد همچنان مانند گذشته است اما اگر فردی علاوه بر خدمات دولتی بخواهد از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کند در آزمون وسع شرکت می کند و در صورت تایید از تعرفه دولتی برخوردار می شود و تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد آزمون وسع و پرداخت هزینه از سوی مردم لغو می شود.

وی ادامه داد: این موضوع باید در ستاد ملی کرونا مطرح و مصوبه آن به تایید برسد، پیش نویس آماده شده و در اولین جلسه ستاد ملی کرونا مطرح می شود.

ناصحی در خصوص ارز دارو نیز گفت: به شرطی که تمام هزینه ها به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شود موافق پرداخت ارز دارو هستیم اما اگر مانند سایر صندوق ها شود به هیچ وجه آن را قبول نمی کنیم.

وی همچنین از قرارداد جدید با داروخانه ها خبر داد و گفت: مدتی بود قرارداد جدیدی با هیچ داروخانه ای منعقد نشده بود اما قصد داریم با توجه به شرایط فعلی جامعه با داروسازان جوان که بیشتر در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار داروخانه تاسیس کرده قرارداد منعقد کنیم که این قرارداد باعث خودتحرکی در جامعه داروسازی خواهد شد.

ناصحی تاکید کرد: بیش از دو سال است که با مراکز پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و سایر مراکز قرارداد منعقد نشده که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.