آسیب دیدگان انفجار گاز عامری اهواز در بلاتکلیفی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - قاسم منصور آل کثیر: هنوز مقصرِ حادثه عامری مشخص نشده است که حادثه انفجار گاز در کوی ملت همه را بهت زده کرد و با این اتفاق، تعداد خانوادههایی که در بلاتکلیفی به سر میبرند، بیشتر شد؛ اکنون ۱۱ خانه در کوی ملت تخریب شدند و خسارت دیدگان نمیدانند مقصر کیست؟ و خسارت خودشان را باید از چه کسی بگیرند؟ پنج خانواده کشتهشدگان در عامری، ۹ خانواده مصدومان، ۱۵ مغازهدار و بازاری با گذشت بیش از یک هفته از حادثه عامری در بلاتکلیفی به سر میبرند.
درست کمی پس از شرجیهای خرماپزان، محله عامری یا همان اهواز قدیم در مجاورت رودخانه کارون، ساکنان این منطقه روزِ خود را با یک صدای مهیب شروع کردند؛ انفجار گاز همه را غافلگیر کرد و شاهد فاجعهای انسانی و دردناک شدند.
این روزها مرگ، بیکاری و بیپولی در کنار هم وضعیتی تاریک را برای اهالی این منطقه رقم زده است. خانواده کشتهشدگان و مصدومان اکنون در بلاتکلیفی به سر میبرند و آنها میپرسند «تکلیف دیه و خسارات را چه کسی بر عهده میگیرد؟ و چرا تاکنون مقصر اصلی مشخص نشده است؟» ناظران هم میگویند «چرا گزارش رسمی از سوی نهادهای متولی صادر نشده است؟» و همین مسئله برای حادثه کوی ملت نیز صادق است.
بر اثر انفجار گازِ یک منزل جنبِ بازارچه سنتی عامری اهواز، پنج نفر کشته و ۹ زخمی شناسایی شدند و همچنین بیش از ۱۵ مغازه اطرافِ حادثه نیز به صورت جدی آسیب دیدند و مغازهداران از حادثه پیش آمده سردرگم شدند و همچنین چهار خانه و پنج دکه فروش میوه و سبزیجات نیز صدمه دیدند.
خودروی جوان سبزیفروش نیز بر اثر موجِ انفجارِ گاز به هوا رفت و واژگون شد و جوانِ سبزیفروش در َدم کشته شد؛ بستگانِ این جوان سبزیفروش میگویند «شدت انفجار طوری بود که گویی انفجار از زیر زمین و دقیقاً از زیر خودرو رخ داد».
بیسابقه در قدیمیترین محله
حادثه عامری در نوع خود در این محله بیسابقه بود و این حادثه همه را بهت زده کرد؛ بازار عامری از مناطق قدیمی و گردشگری خوزستان است و در شرق رودخانه کارون در اهواز قرار دارد.
این حادثه صبح یکشنبه (۲۰ مهر امسال) در بازار عامری در حوالی مرکز شهر اهواز رخ داد و تخریب زیادی را بر جای گذاشت.
محله عامری از مناطق کم برخورداری است که از نظر گردشگری میتوانست یکی از مقاصدِ جذاب برای گردشگران باشد اما همواره مورد بیمهری متولیان بوده و به محلهای کم برخوردار و بدون امکانات تبدیل شده است.
همسایهها دست به کار شدند
به گفته یکی از بازاریان، پیرزنی که صبحها برای خرید به بازار میآمد نیز از کنارِ خانهای که منفجر شد عبور میکرد و وی نیز در جا کشته شد. «عمو خلیل» یکی از فروشندگانِ بازارچه عامری میگوید: «بازارمان بر اثر شیوع کرونا بیرمق بود و این انفجار هم یک مشکل به مشکلاتِ بی پایانمان اضافه کرد».
مغازه سوپرمارکتی که پشتِ خانه منفجر شده قرار داشت نیز در ساعات اولیه بعد از انفجار توسط اهالی در حال تخلیه بود و هیچ نیروی ایمنی برای راهنمایی مردم در محل مستقر نبود.
اهالی با سنگِ جت مشغول به بریدنِ جا کولری بودند و در این میان عدهای از جوانانِ زباله گرد فرصت را غنیمت شمردند و پلاستیکهای پخش شده در سطح زمین را جمع کردند تا رزق و روزی امروزشان را تأمین کرده باشند.
همسایگانی که خانه و دکانهایشان آسیب دیدند، همگی تاکنون سردرگم هستند و در شرایط کنونی و فشار اقتصادی، وقوع این اتفاق را در حدِ عذاب میدانند؛ یکی از این اهالی گفت که «کرکره مغازهام برقی است و کامل از جا کنده شد و این یعنی باید نزدیک به ۱۰ میلیون تومان زیر قرض بروم».
آنچه حضوری دیدم، تلاشِ اهالی برای یاریرسانی به یکدیگر بود. نه مسئولِ ایمنی حضور داشت و نه امدادرسانی برای کمک به مغازهدارهای آسیب دیده و گویا مسئولان امداد فقط در ساعتهای اولیه برای یافتنِ کشته و مجروحان حضور داشتند؛ آنچه بود، خرابی و بدبختی بود و بس.
یک ناشنوای آشنا در بین کشتهشدگان
«سعید» ناشنوای بازارِ عامری و پدرش در بین کشتهشدگان حادثه عامری بودند؛ سعید، از بازاریانِ بازارچه عامری بود که برای بسیاری از اهالی این محله نامش آشناست.
خبرِ مرگِ سعید بر زبان بسیاری از اهالی پیچیده است؛ اهالی میگویند «وی و پدرش سالهاست که در بازارچه عامری مشغول به کار برای کسب روزی بودند».
سعید تقریباً ۴۰ سال داشت و متأهل و دارای یک فرزند بود؛ خانوادهاش پرسشهایی دارند که بیجواب مانده است، از کشته شدنش تا تکلیف زن و بچهاش حسون؟
امید به زندگی مردم از دست نرود
«حسین یخه پاک» از ساکنان عامری بهت زده درباره حادثه میگوید: وضعیت منطقه ما را با کیانپارس بسنجید؛ اینجا منطقهای قدیمی با این وضعیت و آنجا منطقهای جدید با آن همه رسیدگی و خدمات!
وی با نگرانی ادامه میدهد: ننه جلیل و سعید و… چه گناهی کردند که باید کشته شوند؟ چرا باید این اتفاق بیفتد؟ انفجار خیلی مهیب بود؛ لطفاً کمک کنید بلکه مردم امید به زندگی خودشان را از دست ندهند و ما هیچی نمیخواهیم فقط توجهی به این خانوادهها شود و مسئولان خسارتی به آنها بدهند.
نشتی مجدد قسمتی از گاز عامری
خطوط لوله گاز در منطقه عامری دو روز پس از انفجارِ گاز مجدداً نشتی پیدا کرد و عملیات شبانه برای ترمیمِ خطوط لوله شروع شده است. اهالی محله عامری میگویند «در بخشی از نقاط این محله، مسئولان ذیربط نسبت به ترمیم و رسیدگی به مشکلات خطوط لوله توجه بیشتری را در این زمینه داشته باشند».
انفجارِ گاز باعثِ اخلال در شبکه فاضلاب نیز شده است به طوری که آبهای سطحی همه بازارچه عامری را در بر گرفته است و به رغم پیگیریهای انجام شده برای پاسخ گرفتن از مسئولان ذیربط اما تاکنون اداره گاز، مدیریت بحران و شهرداری اظهارنظری در این باره نکردهاند.
غیبت کارشناسان ایمنی HSE
بر اثر انفجار، نخالههای ساختمانی به گوشه و کنار خیابان و حتی بر سقف خانههای همسایه پرت شدند و بخشی از سقفِ خانه تخریب شده بر اثر انفجار گاز در عامری روی سقفِ ایرانتِ پیادهرو فرود آمد؛ این ای رانت در بخشی از پیادهرو قرار گرفته که زیرِ آن موتورِ کولر دو تیکه نصب شده است.
اهالی خواستند با سنگِ جت این موتور را خارج کنند که قبل از ایجادِ حادثهای دیگر متوجه شدند بالای ای رانت بخشی از سقف خانه فرو ریخته است. به همین منظور غیبتِ کارشناسان ایمنی HSE در محل حادثه عامری محسوس بود.
شهردار منطقه هفت در این رابطه میگوید: «ما مسئول تمیزکاری سقف خانهها نیستیم و فقط تمیزکاری خیابان و پیادهروها وظیفه ما است و برای ایمنی نیز باید آتشنشانی وارد کار شود».
لزومِ اهتمام
رحیم کعب عمیر، عضو شورای شهر اهواز که با محلات قدیمی اهواز آشنایی دارد؛ درباره حادثه عامری اهواز میگوید: کوی عامری یکی از قدیمیترین محلات اهواز است؛ برای نمونه مسجد شیخ نبهان مربوط به قرن ۱۱ هجری قمری یعنی بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال قدمت دارد و کل این محله این شرایط را داراست.
کعب عمیر میافزاید: محله عامری باید به عنوان میراث فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مورد توجه و اهتمام مسئولان قرار گیرد.
وی به حادثه عامری اشاره میکند و توضیح میدهد: در خصوص انفجار روز یکشنبه مدیریت بحران، شهرداری و دیگر دستگاهها باید نسبت به بازسازی منازل، مغازهها اقدام و خسارات وارده و مداوای مجروحان و پرداخت دیه به متوفیان از سوی مسئولان همچون مدیریت بحران اقدام شایسته را انجام دهند.
همه آنهایی که رفتند
«ام جلیل» همان صبح زود رفته بود تا برای آخرین بار از سر کوچه حلیم و نان داغ بخرد؛ پیرزن در راه بازگشت به خانه در دم می میرد.
سعید جمالی (ناشنوا) و پدرش عبدالساده آخرین روز مغازهداریشان را سپری کردند؛ سعید می میرد و پدرش وضعیت وخیمی دارد.
حمید جمالی عموی سعید نیز کمی پایینتر از آنها در همان بازارچه جان به جان آفرین تسلیم میکند.
عبدالعلی عموری (سبزی فروشِ بازار) و سعید بختیاری نیز خانوادهشان و یک شهر را داغدار کردند.
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