برهانی فقط سرمربی امید نیست/ آکادمی استقلال با فکری تعامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام سعید مراغه چیان مدیر آکادمی باشگاه استقلال، آرش برهانی مهاجم سابق آبی پوشان و یکی از دستیاران محمد فکری به عنوان سرمربی تیم امید آبی پوشان انتخاب شد تا در فصل جدید جای رضا حسن زاده سرمربی پیشین این باشگاه را بگیرد.

مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: بعد از جدایی حسن زاده از استقلال، روی آرش برهانی به عنوان جانشین او به نتیجه رسیدم و بعد از طرح موضوع با خود آرش و موافقت او، با فکری هم صحبت کردم تا آرش همزمان با اینکه عضو کادر فنی استقلال باشد، سرمربی تیم امید باشگاه هم باشد.

وی افزود: سرمربیگری برهانی در تیم امید استقلال نه تنها منافاتی با حضورش در کادر فنی بزرگسالان ندارد، بلکه به نویی کاری همسو نیز تلقی می‌شود.

مدیر آکادمی آبی پوشان گفت: با فکری کاملاً هماهنگ هستیم و برهانی یک وظیفه سومی هم در باشگاه دارد که آن هم رابط فنی بین تیم امید و بزرگسالان است. در همه جای دنیا تیم‌های امید هر باشگاهی تیم دوم آن باشگاه به حساب می‌آیند و باید با تیم اصلی کاملاً هماهنگ باشند. تیم‌های امید باید یک ذخیره و یک بانک بازیکن برای تیم بزرگسالان باشند و بازیکنان امید باید این آمادگی را داشته باشند که هر زمان در تیم بزرگسالان بازی کنند. برای همین تیم امید باید کاملاً با سیاست فنی و استراتژی تیم بزرگسالان آماده شود.

مراغه چیان تصریح کرد: اینکه یکی از دستیاران تیم بزرگسالان سرمربی تیم امید باشد یا برعکس، سرمربی تیم امید را به کادر فنی بزرگسالان اضافه کنند کار جدیدی در دنیای فوتبال نیست و استقلال اولین تیمی نیست که چنین ابتکاری داشته است. این اتفاق عرف دنیاست و ما هم با الگو برداری از باشگاه‌های بزرگ فوتبال دنیا دست به چنین کاری زدیم.

پیشکسوت آبی پوشان خاطرنشان ساخت: با هماهنگی بین تیم‌های بزرگسالان و امید، اتفاقات خوبی برای استقلال در همین فصل و فصل‌های آینده خواهد افتاد.

مدیر آکادمی آبی پوشان که تجربه‌ای ۳۹ ساله در زمینه آکادمی فوتبال و تیم‌های پایه دارد در خصوص اهمیت آکادمی باشگاه‌های فوتبال اظهار داشت: متاسفانه اهمیت آکادمی‌ها نزد مدیران فوتبال بسیار پایین است. مدیران که دیدگاه‌های کوتاه مدت دارند به آکادمی‌ها اهمیت زیادی نمی‌دهند و برای همین سازندگی در فوتبال ایران به حداقل خود رسیده است. در حالی که اگر همه باشگاه‌ها به اندازه کافی به آکادمی‌های خود اهمیت بدهند و تولید بازیکن با کیفیت بالا رود، قدر مسلم قیمت بازیکن اینچنین رشد نخواهد کرد و در مدت زمان معقول به دلیل رشد تعداد بازیکن با کیفیت، رقم‌های نجومی هم از بین خواهد رفت و می‌بینیم عملاً سرمایه گذاری در تیم‌های پایه و آکادمی‌ها باعث کسر هزینه‌های باشگاه‌ها می‌شود.

وی بیان داشت: فرض بگیرید باشگاه استقلال تنها یک چندم هزینه خرید یک بازیکن بزرگسال را به آکادمی‌اش اختصاص دهد، آنگاه همین آکادمی خروجی‌هایی خواهد داشت که همین بازیکنان می‌توانند ستاره‌های فوتبال ایران شوند.

مراغه چیان گفت: بازیکنانی مثل امید نورافکن، محسن کریمی، شاهین طاهرخانی، رضا آذری، سجاد آقایی و خیلی‌های دیگر ساخته و پرداخته همین آکادمی هستند که خیلی هم مورد اهمیت نبود و من امیدوارم باشگاه استقلال امسال حمایت‌های لازم را از آکادمی و تیم‌های پایه‌اش داشته باشد.