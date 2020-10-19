به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دهها هزار نفر از مخالفین «عمرانخان» نخستوزیر پاکستان، با تجمع در شهر کراچی این کشور، خواهان کنارهگیری او از قدرت شدند.
مخالفین که تحت رهبری ائتلافی از احزاب اپوزیسیون به خیابان آمدند؛ مدعی دخالت ارتش در انتخابات ۲۰۱۸ هستند که به قدرتگیری عمرانخان منجر شد.
در این ائتلاف که «جنبش دموکراتیک» لقب گرفته، شاهد حضور ۹ حزب اپوزیسیون اصلی پاکستان هستیم.
آنها دولت اسلامآباد را مسئول تورم و مشکلات اقتصادی این کشور معرفی میکنند.
از برجستهترین چهرههای مخالف عمرانخان میتوان به «مریم شریف» اشاره کرد که پدرش «نواز شریف» برای سه دوره نخستوزیر پاکستان بود.
انتخابات بعدی پاکستان سال ۲۰۲۳ برگزار میشود حال آنکه مخالفت با تداوم نخستوزیری عمرانخان روز به روز شدت بیشتری میگیرد.
جمعه گذشته نیز شهر «گوجرانوالا» پاکستان شاهد بزرگترین تظاهرات ضددولتی از زمان روی کار آمدن عمرانخان به این سوی بود.
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