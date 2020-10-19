کنیا علاقمند به بهره گیری از فناوری فرآوری چای گیلان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری بارچوک امروز (دوشنبه) دیدار با استاندار گیلان با اشاره به شباهت‌های این استان و بومت، تصریح کرد: بخش عمده اقتصاد بومت به کشاورزی اختصاص دارد و این استان حدود ۶۰ درصد از چای کنیا را تولید می‌کند.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد تولیدات چای بومت به دیگر نقاط جهان صادر می‌شود، افزود: این ظرفیت قابل گسترش است و می‌توان از مزیت‌های رقابتی استفاده کرد و این امر را به دیگر اقلام کشاورزی نیز تعمیم داد.

بارچوک تقویت و توسعه روابط در حوزه‌های اقتصادی خصوصاً چای را از اهداف سفر خود به ایران عنوان و اظهار کرد: به دنبال این هستیم که در زمینه فناوری فرآوری چای، از تجربیات و دانش فنی ایرانی‌ها به ویژه گیلانیان در این بخش استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه بومت استانی جوان و در حال گسترش است، گفت: در تلاشیم از ظرفیت استان‌هایی همچون گیلان برای پیشرفت هرچه بیشتر به ویژه در حوزه کشاورزی و توسعه زیرساخت‌ها بهره بگیریم.

استاندار بومت جمهوری کنیا با ابزار علاقه مندی در خصوص گسترش همکاری‌ها با محوریت بازاریابی مشترک، گفت: تأمین انرژی در کنیا بسیار گران است از این‌رو می‌خواهیم از فناوری و فرصت‌های ایران در جریان توسعه صنایع این کشور بهره مند شویم و تجارب گیلان در این بخش را به کنیا منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: دوستی ما با مردم ایران مشروط نیست و همواره دو کشور ایران و کنیا شرکای خوبی برای یکدیگر بوده اند.

آمادگی شرکت‌های دانش بنیان گیلان برای انتقال فناوری فرآوری چای به کنیا

استاندار گیلان نیز در این دیدار به ظرفیت‌های متعدد گیلان در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی اشاره کرد و گفت: اشتغال بخش اعظمی از جمعیت این استان همچون بومت، کشاورزی است و کشت قابل توجه محصول چای در دو استان یادشده، نقطه اشتراک گیلان و بومت محسوب می‌شود.

ارسلان زارع با بیان اینکه گیلان به سبب شرایط آب و هوایی و بارش‌های مناسب، مستعدترین استان برای کشت چای و برخی دیگر از محصولات کشاورزی است، تصریح کرد: ایران طی نزدیک به یک دهه اخیر تلاش‌های بسیاری برای بهره گیری از شیوه‌های نوین کشاورزی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور در حوزه توسعه کشاورزی به انجام رسانده است.

استاندار گیلان با اشاره به استفاده از فناوری و توسعه علمی از مرحله برداشت تا بسته بندی در صنعت چای، خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری و دولت، به شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم حمایت‌ها از آنها اعتقاد جدی دارند و در گیلان مرکز نوآوری صنایع خلاق، پارک علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی متعدد از جمله مرکز تحقیقات کشاورزی فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین رویکردها و سرفصل‌ها در پژوهش‌های مذکور است، گفت: از انتقال تجارب و فناوری استقبال می‌کنیم از این‌رو در صورت راه‌اندازی مرکز نوآوری در استان بومت کنیا، شرکت‌های دانش‌بنیان گیلان به سبب تجربه ارزشمند در حوزه فناوری کشاورزی و چای، می‌توانند در آن مرکز نیز فعالیت داشته باشند.

زارع به واردات چای به کشور اشاره و ابراز علاقه کرد که زمینه تجارت چای بین گیلان و بومت فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به پیشرو بودن گیلان در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، برای کمک به استان بومت و کنیا در این بخش اعلام آمادگی کرد و خواستار خواهرخواندگی دو شهر تولید کننده چای همچون املش در گیلان و یکی از شهرهای استان بومت را موجب توسعه روابط مشترک شد.