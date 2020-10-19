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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان:

شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان باید تشریح شود

شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداری خوزستان باید تشریح شود

اهواز- رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: استاندار خوزستان وضعیت شاخص‌های استان و شرایط عملکردی استانداری را برای نمایندگان تشریح می کند.

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پس از انتشار گزارش وزارت کشور درباره عملکرد استانداری‌ها و قرار گرفتن استانداری خوزستان در رتبه آخر، مجمع نمایندگان خوزستان در اولین روز کاری هفته پرداختن به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: به رغم اینکه این رتبه‌بندی‌ها دربرگیرنده همه حوزه‌های عملکردی نیست اما نمایندگان خوزستان اتفاق‌نظر داشتند که پایین بودن امتیاز شاخص‌های عمومی و تخصصی شایسته استان نیست؛ بر همین اساس مقرر شد از استاندار دعوت شود تا در جلسه آتی مجمع در مجلس، شرایط عملکردی مدیران و وضعیت شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف استان را برای نمایندگان تشریح کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان گفت: در جلسه ویدئوکنفرانس با رئیس‌جمهور در هفته گذشته وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در حضور استاندار خوزستان گزارشی از وضعیت پروژه‌ها در مناطق سیل‌زده استان ارائه دادند که برای نمایندگان خوزستان با ابهامات زیادی همراه بود و به همین علت استاندار در جلسه با مجمع نمایندگان درباره این ادعای وزرای دولت هم توضیح خواهد داد.

کد مطلب 5051533

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