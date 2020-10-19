اجرای طرح احسان سلامت در گیلان/ ۳۰۰۰ بسته بهداشتی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لطیفی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی همگام با سایر مجموعهها همزمان با شیوع کرونا در حوزه خدمت رسانی و فعالیتهای جهادی حضور فعال داشته است.
وی گفت: توزیع سبدهای معیشتی، ۳۱۳ بسته تحصیلی و بهداشتی، توزیع ۴۲۰۰ عدد ماسک، ضد عفونی معابر، توزیع غذای گرم بخشی از اقدامات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی در استان گیلان بوده است.
لطیفی در ادامه با اشاره به اینکه چهارمین مرحله کمکهای مومنانه توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان اجرا میشود، افزود: در قالب این طرح، پویش احسان سلامت با اهدا ۳۰۰۰ بسته لوازم بهداشتی به مدارس روستایی سراسر استان انجام خواهد شد.
وی، با بیان اینکه طرح احسان سلامت در دو مرحله به اجرایی میشود، خاطرنشان کرد: اولویت توزیع این بستهها در بین دانش آموزان نیازمند روستایی است.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی گیلان، با اشاره به اقلام موجود در این بستهها، گفت: این بستهها شامل ماسک و مواد ضدعفونی است.
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