باید با افرادی که چشم طمع به موقوفات دارند قاطعانه برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز به مناسبت هفته وقف ضمن دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان، اظهار کرد: دین مجموعه دستورالعملهایی است که هم آخرت و هم دنیای انسان را مورد توجه قرار میدهد؛ اگر نتوانستیم دنیای مردم را آباد کنیم، ایراد به خود ما مربوط میشود چرا که زیرساختهای دینی موجود و فراهم است.
وی افزود: به نظر نتوانستیم به دین عمل کنیم زیرا تعدادی از دین گریزان هستند؛ اگر مجموعه دستورالعملهای دینی به کار گرفته شود، طبیعتاً هم دنیا و هم آخرت انسانها تضمین میشود چرا که دنیا مقدمهای برای آخرت است و بدون حضور در آن انسان نمیتواند به پیشگاه خداوند متعال راه پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به اینکه دنیا مزرعه آخرت است، تصریح کرد: اولیای الهی به برکت دنیا توانستهاند مدارج عالیه را کسب کنند؛ در این بین استفاده از ظرفیتهای دین از مسائل مهم و مورد تأکید است.
حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به اینکه تمام دستورالعمل دین حساب شده است، ادامه داد: تعهد نسل قبلی نسبت به صدقه جاریه وقف خیلی بهتر از نسل فعلی بود چون آنها در تربیت خیلی بهتر عمل کردند و برای تأمین آخرت خود قبل از فوت بخش قابل توجهی از مایملک و محصول زندگیاش را وقف میکرد.
وی با اشاره اینکه ریشه بسیاری از مشکلات موجود به رعایت نشدن کامل دین بر میگردد، عنوان کرد: پرونده اعمال انسان به غیر از سه مورد بسته میشود که یکی از آنها وقف یا همان صدقه جاریه است؛ بنابراین اگر به دستورات دینی به خوبی عمل شود، افراد نیازمند مشکلی نخواهند داشت.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با تأکید بر اینکه باید در یک برنامهریزی از موازی کاریها جلوگیری کرد، اضافه کرد: اگر به همین وقف عمل شود درصد قابل توجهی از مشکلات فقرا، نیازمندان و حتی مسائل فرهنگی حل و فصل میشوند؛ اگر جایی نسبت به موقوفات تصرف عدوانی شده است باید دست خطاکاران از انجام آن قطع شود و از همان محل به نیازمندان کمک کرد.
حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره به نیازمندیهای استان در زمینه فرهنگی، بیان کرد: نهادهای فرهنگی با اوضاع سخت اقتصادی در حال فعالیت هستند که اگر اوقاف در یک برنامهریزی خوب همکاری داشته باشد، نتیجه مطلوبی حاصل میشود چرا که اگر فرهنگ اصلاح شود بسیاری از مشکلات هم حل میشود.
وی در پایان یادآور شد: باید با قاطعیت با تمام کسانی که به موقوفات چشم طمع دارند برخورد و در سایه عوایدی موقوفات مشکلات مردم نیازمند را حل کرد.
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