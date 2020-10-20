به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و ششمین جلسه گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسلامی با موضوع ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا حجت الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی با توجه به برگزاری دومین کنگره حکمت سیاسی متعالیه و همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی و گروه علمی فلسفه سیاسی و براساس مصوبات جلسه قبل که مباحث گروه در نیم سال دوم ۱۳۹۹ به مباحث دولت اسلامی پرداخته شود، با طرح سوالات و موضوعات هشت گانه از اعضای جلسه درخواست کرد: موضوعات و مباحث گروه حول محور همین سوالات بیان تا در پایان بتوان نتیجه مناسبی از مباحث گرفته شود ضمن اینکه مناسب خواهد بود مجموعه مباحث مطرح شده در قالب کتابی تحت عنوان دولت در فلسفه سیاسی اسلامی از سوی گروه تنظیم و منتشر شود.

لک‌زایی در ادامه سوالات و موضوعات هشت گانه مرتبط با دولت را به شرح ذیل بیان کرد:

ضرورت و ادله تشکیل دولت؛

ماهیت و چیستی دولت، بررسی مفهوم دولت؛

غایت و اهداف شکل گیری دولت؛

وی تصریح کرد: شبکه قدرت یا کسانی که می‌توانند وارد سیستم دولت شوند جهت تدبیر امور از منظر افراد و مکاتب فلسفه سیاسی که در این محور می‌توان به بحث ورود زنان به عرصه دولت، جایگاه افراد غیر مسلمان در دولت اسلامی و به طور کلی بررسی افرادی که صلاحیت دارند وارد سیستم قدرت دولت شوند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ مرکز تصمیم گیری در دولت که با مباحث مشروعیت و مقبولیت پیوند می‌خورد و اینکه در صورت وجود اختلاف منشأ حل اختلاف کجا می‌تواند باشد؟ وظایف و اختیارات دولت‌ها تا کجاست؟ آیا در حریم خصوصی هم می‌توانند وارد شوند یا فقط اجازه ورود به حریم عمومی را دارند؟ رابطه بین قدرت سیاسی و اجتماعی، بررسی بحث حق و تکلیف و …؛ بررسی بحث بازخورد و انتقادها از دولت و …؛ البته می‌توانیم پرسش‌های دیگری هم به این مباحث هشت گانه اضافه کرد گرچه بسیاری از سوالات و مطالب دیگر در ذیل همین محورهای هشت گانه قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقدمه بحث اول نسبت به ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی به بیان مطالبی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع اشاره و بیان کرد: امام در کتاب البیع صفحه ۶۲۱ برای ضرورت حکومت و شکل گیری دولت ۶ وجه ذکر می‌کنند: برای بسط عدالت – بسطه العداله، برای تعلیم و تربیت – والتعلیم و التربیه، حفظ نظم – و حفظ النظم، رفع ظلم – و رفع الظلم، مرزبانی و حفظ مرزها – و سد الثغور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان – والمنع عن تجاوز الاجانب.

استاد دانشگاه باقرالعلوم (ع) تصریح کرد: امام در ادامه می‌فرماید این ادله بدون اینکه در عصر یا عصر دیگری یا منطقه‌ای با منطقه‌ای دیگر تفاوت داشته باشد، ضرورت دارد. امام همچنین در بحث ولایت فقیه در ص ۶۳۳ هم می‌فرماید: از شئونات اسلام تلاش برای شکل گیری دولت و حکومت است و احکام و قوانین اسلام نیز شانی از شئونات دولت و حکومت است، بلکه احکام و قوانین مطلوب‌های موکدی هستند برای بسط و اجرای عدالت. بر این اساس می‌توان گفت عدالت و اجرای آن از جایگاه ارزشمند و مهمی برخوردار است و یکی از جدی‌ترین مباحث و ضروری‌ترین دلایل در تشکیل حکومت، بسط و اجرای عدالت است.

در ادامه اعضای حاضر در جلسه به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص محورهای هشت گانه و به ویژه بحث شکل گیری دولت، مفهوم و چیستی دولت، دلایل افول و سقوط دولت، کارویژه های دولت اسلامی، تفاوت دولت اسلامی و دولت غیر اسلامی و … پرداختند.