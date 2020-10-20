رشد ١۵ درصدی صادرات استان فارس به کشور های هدف صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ایزدی ظهر سه شنبه در نشستی خبری روز صادرات بیان کرد: سال ۹۹ با وجود تمامی مشکلاتی که در حوزه صادرات رخ داده است میزان صادرات استان فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: صادرات غیر نفتی استان فارس در سال ۹۲ بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار بود این در حالی است که اکنون صادرات استان فارس که صادرات غیر نفتی محصولات مختلف است بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است.

ایزدی در ادامه تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که توانست به صادرات غیر نفتی استان فارس را افزایش چشمگیری دهد تولید آلومینیوم در استان فارس است در استان فارس ساران بیش از هزار تن آلومینیوم تولید می‌شود که تمامی این محصولات علاوه بر تأمین نیاز داخل به کشورهای هدف صادر می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند بازار بسیار خوبی برای تولیدات استان فارس باشند لذا تولید کنندگان صادرات محور در استان فارس می‌توانند با رعایت استانداردهای لازم برای کشورهای حوزه خلیج فارس بازارهای کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند.