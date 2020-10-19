برنامه های هفته پدافند غیرعامل سمنان در ۵ سطح برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر دوشنبه در جلسه هماندیشی، هماهنگی و برنامهریزی با دبیران کارگروههای تخصصی شورای پدافند غیرعامل در راستای برگزاری هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۹۹ به میزبانی استانداری بیان کرد: هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی است که با اجرای برنامههای مفید، متنوع، فراگیر و هدفمند شاهد معرفی حوزه پدافند غیرعامل در عرصههای مختلف را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه معرفی پدافند غیر عامل در سطوح عمومی و خصوصی در زمره محورهای برنامههای هفته پدافند غیرعامل است، گفت: گفتمانسازی عمومی، فرهنگسازی، ترویج اصول و اهداف پدافند غیرعامل و نهادینه کردن آن در بین مسئولان، مدیران، کارکنان، متخصصان و آحاد جامعه در زمره محورهای ما در مجموعه استانداری سمنان است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان با بیان اینکه در برنامههای سال جاری با توجه به شرایط موجود و افزایش شیوع ویروس کرونا برنامهها و اهداف هفته پدافند غیرعامل با رعایت کامل پروتکلها و شئونات بهداشتی اجرا میشود، ابراز داشت: برنامهها باید به صورت ویدئوکنفرانس و مجازی و استفاده حداکثری از حوزه فناوری اطلاعات باشد.
کارخایی با بیان اینکه برنامههای هفته پدافند غیرعامل در سطح دستگاهی، استانی، شهرستانی و شهری اجرایی خواهد شد، تاکید کرد: این چهار برنامه در کنار برنامههای ملی پدافند غیرعامل، پنج شاخص اصلی برنامهریزی هفته پدافند غیرعامل را شامل میشوند.
وی با اشاره به سیاستهای اجرایی هفته پدافند غیرعامل، بیان کرد: در این راستا تحقق اهداف و منویات مقام معظم رهبری و همچنین تاکید بر وحدت ملی، اقتدار نظام اسلامی، مقاومت فعال، تابآوری حیرتانگیز مردم در مقابل تهدیدات و بحرانها که در واقع شعار برنامههای هفته پدافند غیرعامل نیز محسوب میشود، مد نظر قرار دارد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان درباره دیگر محورهای برنامههای این هفته، توضیح داد: برنامههای اجرایی در سطح استان تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی در اجرای اصول پدافند غیرعامل، تمرکز بر آموزش و فرهنگسازی مفاهیم پدافند غیرعامل، توجه به رویکرد علمی در حوزه پدافند غیرعامل و بیان و انعکاس دستاوردها و گزارش فعالیتها در حوزه پدافند غیرعامل به عموم مردم برای افزایش آگاهیشان را دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مقرر شد تا کارگروههای مختلف پدافند غیرعامل استان سمنان تبلیغات محیطی و بیرونی دستگاهها، فعال کردن کانالها و شبکههای اجتماعی مربوطه، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در فضای مجازی را در سطح استان در دستور کار قرار دهند.
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