بزرگراه چمران تعریض می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مسعود نصرآزادانی گفت: در مرحله اول این پروژه، بزرگراه چمران حد فاصل بزرگراه همت و خیابان سئول تعریض خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس یک لاین به سمت چپ و یک لاین به سمت راست بزرگراه چمران اضافه خواهد شد تا ترافیک در این بزرگراه تسهیل شود.

نصرآزادانی تصریح کرد: هزینه این پروژه حدود 2 میلیارد تومان پیش بینی شده است و مرحله اول آن یعنی تعریض بزرگراه چمران حدفاصل بزرگراه همت و خیابان سئول تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: رفع معارضین پروژه تعریض بزرگراه چمران در دست اقدام است و بیشترین معارضین این پروژه معارضین تاسیساتی است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: با توجه به سنگین بودن بار ترافیک در بزرگراه چمران اجرای این پروژه یک ضرورت محسوب می شود و با اجرای آن درصد قابل توجهی از بار ترافیکی این بزرگراه کاسته خواهد شد.