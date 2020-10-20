برگزاری مراسم عروسی و عزا در همدان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بشری اعلام کرد: برابر مصوبات ستاد کرونا استان همدان تمام تالارهای عروسی؛ باشگاههای ورزشی و بدنسازی؛ قهوه خانه و چایخانه؛ خانه مسافرها و آموزشگاه‌های هنری تعطیل خواهند بود.

وی افزود: برگزاری هرگونه مراسم عروسی یا عزا و همایش ممنوع بوده و اداره نظارت بر اماکن پلیس استان همدان با همکاری بازرسان بهداشت و اتحادیه مربوطه با افراد و متصدیان صنوفی که به این مصوبه بی توجهی کنند برابر مقررات برخورد خواهند کرد.

بشری افزود: طبق اعلام وزارت بهداشت وضعیت استان همدان در زمینه شیوع بیماری کرونا قرمز می‌باشد و انتظار داریم مردم استان همدان نهایت همکاری را داشته باشند.