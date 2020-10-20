  1. استانها
  2. همدان
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۸:۳۲

معاون اجتماعی پلیس همدان:

برگزاری مراسم عروسی و عزا در همدان ممنوع است

برگزاری مراسم عروسی و عزا در همدان ممنوع است

همدان - معاون اجتماعی پلیس استان همدان گفت: برگزاری هرگونه مراسم عروسی یا عزا و همایش در همدان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بشری اعلام کرد: برابر مصوبات ستاد کرونا استان همدان تمام تالارهای عروسی؛ باشگاههای ورزشی و بدنسازی؛ قهوه خانه و چایخانه؛ خانه مسافرها و آموزشگاه‌های هنری تعطیل خواهند بود.

وی افزود: برگزاری هرگونه مراسم عروسی یا عزا و همایش ممنوع بوده و اداره نظارت بر اماکن پلیس استان همدان با همکاری بازرسان بهداشت و اتحادیه مربوطه با افراد و متصدیان صنوفی که به این مصوبه بی توجهی کنند برابر مقررات برخورد خواهند کرد.

بشری افزود: طبق اعلام وزارت بهداشت وضعیت استان همدان در زمینه شیوع بیماری کرونا قرمز می‌باشد و انتظار داریم مردم استان همدان نهایت همکاری را داشته باشند.

کد خبر 5051819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها