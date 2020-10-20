هدفمان ارتقای باشگاه سایپا در والیبال است

بهمن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشتش به باشگاه سایپا گفت: به عنوان مدیر کمیته فنی تیم‌های سایپا به باشگاه برگشتم.

مدیر کمیته فنی تیم‌های سایپا در پاسخ به این سوال که آیا این فعالیت شامل همکاری با تیم بزرگسالان نیز می‌شود؟ گفت: بله. اما در حال حاضر بیشتر تمرکزمان بر روی تیم‌های پایه است. با وجود ویروس کرونا طبق برنامه‌ای که با هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه داشته‌ایم قرار بر این است برای سال آینده پشتوانه سازی از تیم‌های نوجوانان و جوانان داشته باشیم تا بازیکنان قد بلند و مستعد را برای آینده بزرگسالان تأمین کنیم.

سلطانی تأکید کرد: از اعتماد سراجی مدیرعامل باشگاه برای بازگشت دوباره ام تشکر می‌کنم. خوشبختانه با درایت سراجی مشکل حل شد و به جای بازگشتم که چندین سال در آن زحمت کشیدم و بهترین نتایج پایه را کسب کردم. هدف ارتقای باشگاه سپاه در والیبال است و امیدوارم جواب اعتماد مدیران را بدهم.