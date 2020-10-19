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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۲

هوای تهران تا پنج‌شنبه آلوده خواهد بود

هوای تهران تا پنج‌شنبه آلوده خواهد بود

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از تداوم آلودگی هوای تهران تا روز پنج‌ شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهبازی، با اعلام اینکه بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی (خروجی مدل‌های WRF- ECMWF- GFS)، نشان‌دهنده استقرار توده هوای پرفشار در تهران تا آخر هفته است، اظهار کرد: این شرایط سبب می‌شود که طی روزهای آینده، دما روند افزایشی داشته باشد و تا روز سه‌شنبه به بیشترین مقدار خود برسد، ضمن اینکه به دلیل پایین بودن رطوبت نسبی، آسمان تهران تا روزهای پایانی هفته صاف و بدون ابر و گاهی با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با ‌توجه به تداوم پایداری جو تا روز پنج‌شنبه، وزش باد قابل ملاحظه‌ای در پایتخت نخواهیم داشت، اظهار کرد: از اواخر وقت روز چهارشنبه، به تدریج پایداری جو کاهش پیدا می‌کند و گاهی رشد ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود اما روز پنج‌شنبه با ورود یک پشته (Ridge)، مجدداً با پایداری و سکون جو روبه‌رو خواهیم شد.

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه تا روز پنج‌شنبه در بیشتر مناطق تهران، انباشت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا به ‌ویژه در ساعات ابتدایی و پایانی روز همزمان با افزایش حجم ترافیک دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دما تا روز سه‌شنبه و پیش‌بینی آسمانی صاف، احتمال افزایش نسبی آلاینده ازن در مناطق پرتردد طی ساعات بعدازظهر ( ۱۴ تا ۱۶) وجود دارد.

کد مطلب 5051910

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