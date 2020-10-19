به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهبازی، با اعلام اینکه بررسی نقشههای پیشبینی هواشناسی (خروجی مدلهای WRF- ECMWF- GFS)، نشاندهنده استقرار توده هوای پرفشار در تهران تا آخر هفته است، اظهار کرد: این شرایط سبب میشود که طی روزهای آینده، دما روند افزایشی داشته باشد و تا روز سهشنبه به بیشترین مقدار خود برسد، ضمن اینکه به دلیل پایین بودن رطوبت نسبی، آسمان تهران تا روزهای پایانی هفته صاف و بدون ابر و گاهی با غبار محلی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تداوم پایداری جو تا روز پنجشنبه، وزش باد قابل ملاحظهای در پایتخت نخواهیم داشت، اظهار کرد: از اواخر وقت روز چهارشنبه، به تدریج پایداری جو کاهش پیدا میکند و گاهی رشد ابر و وزش باد پیشبینی میشود اما روز پنجشنبه با ورود یک پشته (Ridge)، مجدداً با پایداری و سکون جو روبهرو خواهیم شد.
مدیر واحد مدلسازی و پیشبینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اعلام اینکه تا روز پنجشنبه در بیشتر مناطق تهران، انباشت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات ابتدایی و پایانی روز همزمان با افزایش حجم ترافیک دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دما تا روز سهشنبه و پیشبینی آسمانی صاف، احتمال افزایش نسبی آلاینده ازن در مناطق پرتردد طی ساعات بعدازظهر ( ۱۴ تا ۱۶) وجود دارد.
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