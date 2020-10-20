کمبود آرد در اردبیل نداریم/نانوایان متخلف نقره داغ می شوند

رامین صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تشدید بازرسی از نانوایی‌ها را در اولویت فعالیت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل در روزهای اخیر عنوان کرد و گفت: در سطح شهر اردبیل به تعداد ۶۳۹ واحد نانوایی سهمیه پز و ۳۵۳ واحد نیمه یارانه‌ای در حال فعالیت هستند.

وی از تقسیم سطح شهر اردبیل به ۵ مسیر برای بازرسی بهتر خبر داد و افزود: واحدهای نانوایی اردبیل با ۱۰ نفر بازرس با اولویت گزارشات مردمی اعلام شده به سامانه ۱۲۴ مورد بازرسی قرار گرفته و تمام موارد از قبیل کم فروشی، گران فروشی، رعایت یا عدم رعایت موازین بهداشتی و موجودی آرد در کارتکس‌های بهداشتی ثبت و توسط بازرس امضای می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۵۳۷ پرونده برای نانوایان متخلف اردبیل در شش ماهه نخست امسال اظهار کرد: این تعداد پرونده به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جریمه تشکیل و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ارسال شده است.

سهمیه آرد ۱۱۷ نانوای متخلف در اردبیل قطع شد

صادقی به قطع سهمیه آرد ۱۱۷ واحد نانوایی در این مدت اشاره کرد و گفت: طبق مصوبات کارگروه آرد و نان استان از بابت تخلفات مکرر، سهمیه آرد تعداد ۱۱۷ واحد نانوایی در طول ۶ ماه اول ۱۳۹۹ به طور موقت قطع شده و ملزم به پرداخت جریمه نقدی شدند.

وی به مردم در خصوص فراوانی آرد و نبود مشکل در این خصوص اطمینان داد و گفت: هیچ نوع کمبودی در آرد نداریم و به اندازه کافی گندم در سیلوها ذخیره‌سازی شده و در تحویل آن به کارخانه‌های آردسازی مشکلی وجود ندارد.

نانوایان قانون مند با افزایش سهمیه آرد تشویق می‌شوند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش دیگری از سخنانش به تشویق نانوایان قانون مند و بهداشتی اشاره کرد و گفت: نانوایانی که طبق مصوبات قوانین موجود در رعایت بهداشت و همچنین در نوع و میزان پخت، فعالیت رضایت بخشی داشته باشند با افزایش سهمیه آرد تشویق خواهند شد.

صادقی با اعلام اینکه افزایش قیمت اخیر در آرد مربوط به آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای نیست افزود: متأسفانه عده‌ای سودجو به بهانه کسب منفعت، بازار سیاه آرد راه انداخته و دست به احتکار آرد و یا کم فروشی نان زده‌اند که به شدت با این خاطیان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کیسه نان باید در وقت مقرر پخته شده و به مشتریان ارائه شود، گفت: برای جلوگیری از هر گونه تخلف مقرر شده تعداد سهمیه آرد بر مبنای ساعت مقرر پخته شود و هر نانوایی آرد را زودتر از بقیه تمام کند علاوه بر برخورد شدید، قطع سهمیه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تاکید بر رعایت ساعت پخت توسط نانوایان گفت: نانوایان موظف هستند جدول ساعاتی که به آنها ارائه شده را در محل دید عموم نصب کرده و نسب به رعایت آن جدیت داشته باشند.

صادقی با اشاره بر لزوم همکاری مردم در انعکاس تخلفات از طریق شماره تلفن ۱۲۴ اظهار کرد: نانوایان مسیر پرتردد و خیابان‌های اصلی شهر برای افزایش میزان پخت نان، سهمیه آرد اضافی دریافت کرده و موظف به پخت نان تا بعد از ظهر هستند که در این میان بازرسان بر نحوه و میزان فعالیت آنها نظارت مستمر خواهند داشت.