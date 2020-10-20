بستری ۲۲ بیمار در بخش مراقبت های ویژه/ فوت دو بیمار کرونایی

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه دوشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۳۱۶ بیمار مشکوک و قطعی کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۱۵۷ بیمار کرونایی قطعی بوده و ٢٢ بیمار در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند.

یزدان پناه تصریح کرد: در طی ۲۴ ساعت گذشته متأسفانه ۲ بیمار هم استانی جان خود را بر اثر ابتلاء به کرونا از دست دادند تا قربانیان این ویروس در استان به ۱۸۲ نفر برسد.

وی با بیان اینکه از ۹۶ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان‌های بویراحمد و چرام است، اظهار کرد: ۹ هزار و ۶۲۱ نفر بهبود یافته کرونا در استان داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عادی انگاری کرونا را خطر بالقوه ای برای سلامت عموم دانست و گفت: متأسفانه جامعه ما با آن مواجه بوده که خود هشدار دهنده است.

یزدان پناه گفت: مردم می‌توانند با رعایت بهداشت فردی، عدم حضور در اجتماعات، ماندن در منزل و عدم خروج از خانه بجز در موارد ضروری، رعایت فاصله فیزیکی با دیگران (حدود ٢ متر)، شستن مکرر دست‌ها و زدن ماسک و عدم حضور در نشست‌های خانوادگی ضمن قطع زنجیره انتقال ویروس، مدافعان سلامت را یاری کنند و سلامت خود، خانواده و بقیه افراد جامعه را به خطر نیاندازند.

وی افزود: در ضمن لازم است افراد مشکوک و افراد کرونای قطعی که در خانه قرنطینه هستند تا حدود ٢ هفته از شروع بیماری از قرنطینه خارج نشوند.

یزدان پناه خاطرنشان کرد: تغییر فصل و شروع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا وضعیت ماه‌های آینده را با چالش مواجه می‌کند. توصیه می‌شود مردم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی را به صورت ویژه در زندگی خود اجرا کنند.