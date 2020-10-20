فرهاد حاجی مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام برداشت محصولات گوجه فرنگی در اصفهان اظهار داشت: چالش‌های پیش رو در تنظیم قیمت محصول گوجه فرنگی در فصل سرما ارتباط مستقیم با صادرات این محصول به ویژه به کشورهای همسایه دارد.

وی افزود: سرمازدگی محصول گوجه فرنگی به ویژه در شهرستان سمیرم هم از چالش‌های عمده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار محدودیت‌های صادراتی برای این محصول اعمال می‌شود و محصولات مناطق گرمسیری به بازار اصفهان عرضه خواهد شد تا بازار به تعادل برسد.