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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۷:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

محدودیت‌های صادراتی به منظور تنظیم بازار گوجه اصفهان اعمال می‌شود

محدودیت‌های صادراتی به منظور تنظیم بازار گوجه اصفهان اعمال می‌شود

اصفهان-مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: به منظور تنظیم قیمت گوجه فرنگی در بازار اصفهان، محدودیت های صادراتی برای این محصول اعمال می شود.

فرهاد حاجی مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام برداشت محصولات گوجه فرنگی در اصفهان اظهار داشت: چالش‌های پیش رو در تنظیم قیمت محصول گوجه فرنگی در فصل سرما ارتباط مستقیم با صادرات این محصول به ویژه به کشورهای همسایه دارد.

وی افزود: سرمازدگی محصول گوجه فرنگی به ویژه در شهرستان سمیرم هم از چالش‌های عمده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بیان داشت: به دلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار محدودیت‌های صادراتی برای این محصول اعمال می‌شود و محصولات مناطق گرمسیری به بازار اصفهان عرضه خواهد شد تا بازار به تعادل برسد.

کد مطلب 5052001

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